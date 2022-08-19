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Україна

Російські вбивці розстріляли низку мирних населених пунктів, але відступили на шести напрямках під натиском ЗСУ, — Генштаб

19:29 19 серпня 2022
На передовій

Триває вже сто сімдесят сьома доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Під прикриттям артилерійських обстрілів мирних населених пунктів ворог продовжує свою безглузду «спеціальну операцію», однак отримує відсіч від ЗСУ на полі бою.

Зокрема, як повідомили у Генеральному Штабі ЗСУ, на Слов’янському напрямку ворог пробував прорвати оборону наших військ в районах населених пунктів Карнаухівка, Дібрівне, Вірнопілля та Долина, але зазнав втрат і ганебно втік.

На Краматорському напрямку загарбники спробували вести наступальні і штурмові дії біля Виїмки та Івано-Дарʼївки, отримали жорстку відсіч та відійшли.

На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли із танків, ствольної та реактивної вів наступальні та штурмові дії в районах населених пунктів Бахмут, Соледар, Кодема, Бахмутське і Зайцеве, успіху не мав, відійшов.

На Авдіївському напрямку агресор вів наступ у районах населених пунктів Опитне, Піски і Майорськ, але знов-таки безуспішно.

На Новопавлівському рашисти спробували покращити тактичне положення поблизу Новомихайлівки, задіявши бойову авіацію, а на Південнобузькому напрямку — здійснив безуспішну спробу прориву нашої оборони в районі населеного пункту Кірове. З результатами вогневого ураження зазнав втрат та хаотично відступив.

Нагадаємо, у РНБО спростували чутки про «відставку» головкому ЗСУ Валерія Залужного і озвучили версії про їх «авторів».

Фото facebook.com/GeneralStaff.ua/

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