В України залишилося всього три місяці для того, щоб здобути перемогу, оскільки взимку західні партнери можуть зрадити країну через газовий шантаж диктатора володимира путіна.

Таку думку висловив колишній командувач британської армії полковник Річард Кемп, пише The Telegraph.

На думку експерта, війна може перейти у фазу «глибокого заморожування», і країни-союзники України почнуть тиснути на президента Володимира Зеленського.

«У той час як європейці сліпо втамовували свій голод дешевою російською енергією, путін роками готував для них стратегічну пастку. Його фінансування, дезінформація та агенти впливу в екологічному русі збільшили залежність від росії, відігравши вирішальну роль у запобіганні видобутку сланцевого газу в Європі, у припиненні Німеччиною ядерної енергетики під сильним впливом партій зелених, що виникли з антиядерного руху, що фінансується Москвою в 1980-х рр. Майстер політичної та економічної війни, а також пропаганди путін переслідував як економічну вигоду росії, так і отримання політичного впливу в подібних ситуаціях», — вважає Кемп.

На його думку, Захід хоче вести до мінімуму економічні збитки через санкції. Країни-союзники України значно скоротили споживання газу серед побутових споживачів, а також ціни на газ можуть злетіти. Це викличе масове невдоволення виборців, що може змусити політиків переглянути свою підтримку України та жорсткі санкції проти росії.

«путін знає, як посилити тиск доти, доки європейські країни не здадуться, у тому числі шляхом повного відключення енергопостачання. З цією загрозою, що нависла над їхніми головами, він маніпулюватиме припиненням вогню на саміті G20 у листопаді, заявивши, що мир може наступити, якщо він утримає Донбас, Крим та захоплену ним територію вздовж південного узбережжя України», — пояснив британський військовий.

Тим часом астролог Влад Росс обнадіяв прогнозом про те, що жахлива для росії ситуація і, відповідно, перелом у війні настануть уже протягом кількох годин, а в жовтні-листопаді ЗСУ просто «розбиватимуть» російську федерацію та окупантів. Тоді ж загарбники почнуть тікати з наших територій, у тому числі з Херсона, Запоріжжя і навіть з Донецька та Луганська.

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