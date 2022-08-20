Кабмін розширив перелік осіб, які можуть отримати відстрочку від призову до ЗСУ

Кабінет Міністрів України підтримав внесення змін до механізму бронювання, якими пропонується деталізувати перелік осіб, що можуть отримати відстрочку від призову під час мобілізації. Відповідний проект закону вступить в силу після прийняття Верховною Радою, повідомляє Міністерство економіки України у Facebook.

«Документ передбачає можливість бронювання для працівників: органів державної влади та місцевого самоврядування, якщо їхня робота необхідна для забезпечення функціонування цих органів у воєнний час; на підприємствах та в організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання, якщо працівники залучені до їхньог виконання; на підприємствах, які виготовляють продукцію оборонного призначення, або таку, яка необхідна для задоволення потреб Збройних Сил України; на підприємствах, в установах та організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення у особливий період», — йдеться у повідомленні.

Також законопроект передбачає можливість осіб, які не підлягають призову, добровільно піти на службу. Серед таких категорій населення люди з інвалідністю, тимчасово непридатні до військової служби особи, заброньовані працівники, жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває від 3 дітей, батьки дітей з інвалідністю тощо.

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