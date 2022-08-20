«Повна відсутність прогресу»: у Пентагоні підтверджують провал наступу окупантів в Україні на всіх напрямках

На Слов’янському напрямку, де напередодні ЗСУ відбили атаки ворога в районах населених пунктів Карнаухівка, Дібрівне, Вірнопілля та Долина, росіяни намагалися вести штурмові дії поблизу Новодмитрівки, Вірнопілля і Курульки, але отримали відсіч та відступили.

Про це повідомляється у ранковому зведенні Генштаба ЗСУ 20 серпня.

На інших напрямках ситуація наступна:

На Харківському напрямку росіяни вели наступальні бої в районі Борщової, успіху не мали, відійшли.

На Краматорському напрямку ворог намагається вести наступ неподалік Івано-Дарʼївки, бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку окупанти вели наступальні та штурмові дії в районах населених пунктів Бахмут, Зайцеве і Кодема, успіху не мали, бойові дії тривають.

На Авдіївському напрямку ворог наступає у районі населеного пункту Опитне і Майорськ, успіху не мав, бої тривають.

На Новопавлівському напрямку противник вів штурмові дії у районі населеного пункту Золота Нива, успіху не мав, відступив.

«Особовий склад противника деморалізований, що обумовлено постійним переносом термінів їх ротації та обманом з обіцяними виплатами. Це призводить до відмов окупантів від участі в бойових діях», — додали у Генштабі.

Тим часом у Пентагоні заявляють, що наразі у росіян нема прогресу на фронті і що путінські військові платять «високу ціну за атаки ЗСУ, зокрема, з використанням систем HIMARS»: «Вони зазнають втрат та не можуть просуватися далі».

А в американських ЗМІ повідомляють, що Україна може в найближчі два-три місяці отримати зенітно-ракетні комплекси NASAMS. Про це, зокрема, писала репортерка Caitlin Doornbos, посилаючись на джерела у Пентагоні. Тобото, озброєння може з'явитися у ЗСУ у жовтні чи листопаді.

Нагадаємо, що нещодавно був опублікований відкритий лист із закликом до адміністрації президента США Джо Байдена надати Україні ракети для HIMARS, здатні вражати цілі на відстані 300 км. Його підписали експерти у галузі зовнішньої політики, колишні дипломати та військові.

Фото зі сторінки Генштаба ЗСУ у соцмережах

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