Де дивитися онлайн «Бенфіка» — «Динамо»: розклад трансляцій та прогноз на матч-відповідь відбору Ліги чемпіонів

У вівторок, 23 серпня, київське «Динамо», яке програло «Бенфіці» перший матч у польській Лодзі (0:2), проведе на стадіоні «Да Луж» у Лісабоні поєдинок у відповідь раунду плей-оф Ліги чемпіонів проти бронзового призера чемпіонату Португалії.

Обидві команди після першої очної дуелі зосереджені на тренувальному процесі, оскільки їхні матчі в чемпіонатах Португалії та України перенесені на пізніші терміни («Бенфіка» мала грати з клубом «Пасуш Феррейра», а «Динамо» у стартовому турі УПЛ — з «Інгульцем»).

За роки виступів у єврокубках динамівці у матчах на виліт п'ять разів програвали суперникам першу зустріч із різницею у два м'ячі і в підсумку жодного разу не проходили далі: з австрійським «Рапідом» 1996-го — 0:2 та 2:4, з російським «Рубіном» у 2011-му — 0:2 та 1:2, з іспанською «Валенсією» у 2014-му — 0:2 та 0:0, з «Аяксом» з Нідерландів у 2018-му — 1:3 та 0:0, а також з іспанським «Вільярреалом» у 2021-му — 0:2 та 0:2.

Більше того, після єдиної перемоги над «орлами» далекого 1991-го (1:0) динамівці програли супернику чотири з п'яти поєдинків (за однієї нічиєї — 0:0) із загальним рахунком 0:10.

У майбутній зустрічі букмекери віддають перевагу лісабонцям. Наприклад, аналітики Parimatch на перемогу «Бенфіки» в основний час дають коефіцієнт 1,35, на нічию — 5,00, на успіх «Динамо» — 8,80. Не сумніваються букмекери і у виході португальців до основної сітки турніру. Досить сказати, що шанс на потрапляння киян у групу оцінюється коефіцієнтом 30,00.

У прямій трансляції матч «Бенфіка» — «Динамо» (початок — о 22:00) покаже на території України відеосервіс MEGOGO .

Ліга чемпіонів. Раунд плей-оф. Матч-відповідь

23 серпня (вівторок)

«Бенфіка» — «Динамо» 22:00 MEGOGO

Нагадаємо, що переможець українсько-португальського протистояння проб'ється до групового турніру Ліги чемпіонів (жеребкування — 25 серпня о 19:00), а той, хто програв, зіграє у групі Ліги Європи (жеребкування — 26 серпня о 14:00).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» у кваліфікації Ліги чемпіонів слідом за турецьким «Фенрбахче» пройшло австрійський «Штурм».

Фото ФК «Динамо»

71

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram