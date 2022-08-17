«Динамо» програло «Бенфіці», якій не може забити хоча б гол 30 з лишком років: відеоогляди матчів Ліги чемпіонів

У середу, 17 серпня, київське «Динамо», яке пройшло у кваліфікації Ліги чемпіонів турецький «Фенербахче» та австрійський «Штурм», провело в польській Лодзі перший матч раунду плей-оф проти португальської «Бенфіки».

Ліга чемпіонів. Раунд плей-оф. Перший матч

«Динамо» (Київ, Україна) — «Бенфіка» (Лісабон, Португалія) — 0:2

«Динамо»: Бущан, Кендзьора, Забарний, Попов (Сирота, 80), Дубінчак (Вівчаренко, 63), Андрієвський, Шапаренко, Шепелєв (Царенко, 74), Циганков (Караваєв, 63), Буяльський, Бесєдін (Ванат, 74) .

Голи: Жілберто (9), Гонсалу Рамуш (37).

Історія особистих зустрічей «Динамо» з 37-разовим чемпіоном Португалії не обіцяла підопічним Мірчі Луческу нічого доброго. У минулі роки кияни лише раз перемагали «орлів» та й то далекого вже 1991-го. З того часу «біло-сині» програли лісабонцям чотири з п'яти зустрічей, не забивши при цьому жодного (!) м'яча (за 10 пропущених).

Склад киян і так би не противився посиленню, а тут ще Сидорчук та Гармаш заробили дискваліфікацію та пропускали гру у Лодзі. Як і травмовані Кулач і Антюх. Могла втратити ключового гравця й «Бенфіка». Але лікарі все ж поставили на ноги 21-річного лідера атак команди Гонсалу Рамуша, який забив у чотирьох стартових іграх сезону чотири м'ячі і віддав дві гольові передачі, і португалець, на відміну від Романа Яремчука (з'явився на полі на 62-й хвилині), вийшов в «основі».

Вийшов — і забив. На 37-й хвилині. Після авантюрного пасу назад у виконанні динамівця Циганкова. Ось тільки на той момент «Бенфіка» вже вела в рахунку після «пострілу» метрів із 15 бразильського захисника Жилберто (і рикошету від ноги Шепелєва). Словом, невтішні 0:2 після першого тайму із двома досить небезпечними ударами Циганкова.

1:0 Жілберто (9-а хв.)

0:2 Гонсалу Рамуш (37-а хв.)

Отримавши в перерві прочухана від 77-річного Луческу, «біло-сині» у другому таймі заграли швидше, і Караваєв, який замінив Циганкова, міг відіграти один м'яч, але португальців врятував грецький голкіпер Влаходімос. Пізніше (слідом за Вівчаренком) Луческу кинув у бій ще двох молодих гравців — Ваната та «малюка» Царенка. Були моменти. Але хоч би вперше за 31 (!) рік вразити ворота «Бенфіки» кияни не змогли. Нинішнє «Динамо» (з одним легіонером Кендзьорою у складі) за своїм рівнем, на жаль, не готове бути конкурентним в основній сітці Ліги чемпіонів. Втім, Буяльський і компанія ще мають як мінімум 90 хвилин у Португалії, щоб хоча б спробувати це спростувати.

Відеоогляд матчу «Динамо» — «Бенфіка»

Зустріч у відповідь підопічних Мірчі Луческу та Роджера Шмідта відбудеться 23 серпня на арені «Да Луж» у Лісабоні. Нагадаємо, що переможець українсько-португальського протистояння проб'ється до групового турніру Ліги чемпіонів, а той, хто програв, зіграє в групі Ліги Європи.

В інших перших поєдинках раунду плей-оф Ліги чемпіонів зафіксовано такі результати:

«Маккабі» (Хайфа, Ізраїль) — «Црвена Звезда» (Сербія) — 3:2 (Пієррот, 18, 51, Чері, 61 — Пешич, 27, Канга, 40).

«Карабах» (Азербайджан) — «Вікторія» (Чехія) — 0:0 .

«Буде-Глімт» (Норвегія) — «Динамо» (Хорватія) — 1:0 (Пеллегріно, 37).

«Рейнджерс» (Шотландія) — ПСВ «Ейндховен» (Нідерланди) — 2:2 (Колак, 40, Лоуренсе, 70 — Сангаре, 37, Обіспо, 78).

«Копенгаген» (Данія) — «Трабзонспор» (Туреччина) — 2:1 (Клаессон, 9, Лерагер, 48 — Бакасетас, 79).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися пряму траснляцію відбірного поєдинку Ліги Європи «Дніпро-1» — АЕК.

Фото Twitter ФК «Бенфіка»

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