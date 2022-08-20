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Дозріла чи не дозріла? Як зрозуміти, коли час викопувати картоплю

18:16 20 серпня 2022
Картопля

Дачники, які вирощують на своїх ділянках картоплю, повинні приділяти увагу не тільки підживленню, обробці, а й захисту цієї культури від виродження, а також знати, коли саме слід збирати картоплю.

Якщо посаджена картопля відноситься до пізніх або середньопізніх сортів, її потрібно викопувати в останніх числах серпня чи на початку вересня — через 3 тижні після пожовтіння листя, радять автори «уДачного місця» .

Зрозуміти, чи можна збирати врожай, допоможе пробне викопування кількох кущиків з різним ступенем усихання бадилля. Викопувати картоплю потрібно, якщо картоплини вже відокремилися від кущика і в тому випадку, коли шкірка на бульбах досить щільна.

Якщо якісь кущики ще не дозріли, їх треба залишити до другої половини вересня.

Про те, що картоплю можна збирати, можна судити за такими ознаками:

  • усихання стебел;
  • пожовтіння листя;
  • розтріскування та невелике підняття ґрунту навколо.

Досвідчені городники радять людям, які купують картоплю на ринку або в магазині, звертати увагу на вид бульб. Наприклад, великі картоплини краще не купувати — цілком можливо, що їх підгодовували «хімією». Оптимальна вага картоплини — 40 — 70 грамів, розмір — 7 — 8 сантиметрів. Не треба брати й миті бульби — вони недовго зберігатимуться.

Фото Pixabay

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