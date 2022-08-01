«Збираю понад тону картоплі з однієї сотки»: поради досвідченого господаря

Господар з Вінниччини Олександр Чеботарьов реалізовує насіннєву картоплю різних сортів. Має колекцію як вітчизняної, так і закордонної селекції. Які з них найкращі — читайте далі.



«Картопля тепер не може з року в рік давати хороші врожаї сама собою, — стверджує Олександр Чеботарьов. — Вона буде вироджуватися набагато швидше, буквально через два-три роки, як це було в Криму, в Херсоні. У багатьох регіонах країни, особливо в центральних, те саме. Тепер треба приділяти увагу не тільки підживленню, обробітку, а й захисту від виродження. Найстійкіші наші сорти з Чернігівської дослідної станції. Я багато років висаджую сорт «зоряний», він дуже стійкий до виродження, хвороб, посухи. Чудові нові українські сорти — це «чарунка», «сувенір чернігівський», «случ», але останній не любить посуху й тому дає дуже малі врожаї. Сорт «бернадет» високоврожайний, але більш як два роки потішити гарною бульбою не зможе. Теж саме можна сказати про відомий сорт «бела роза».

За словами господаря, високих урожаїв на картопляній ниві можна досягти, не лише купивши гарний сорт. Успіх значною мірою залежить від самого городника.



«Раджу кожні кілька років висаджувати нові сорти, прислухаючись не лише до порад сусідів, а й до рекомендацій учених-селекціонерів, грамотно застосовувати засоби захисту й живлення. Це дає змогу збільшити врожайність, проводити обов’язково мульчування. Вручну поливати картоплю не раджу. Ліпше мульчувати. Я кілька років тому почав у своєму господарстві застосовувати метод крапельного поливання. Таку систему можна знайти в продажу чи виготовити в домашніх умовах. Обійдеться в кілька тисяч гривень.

Завдяки поливанню я збираю понад тону картоплі з однієї сотки. Серед лідерів за врожайністю такі сорти: «естрелла», «рудольф», «рональдо», «метро» (голландські). «Люсі» — сорт ідеально вирівняної форми, його навіть можна сплутати з великим фарбованим яйцем. Серед українських потішать городників «нагорода», «легенда», «сполука», «струмок», «щедрик», «красуня» (найновіший сорт), «шедевр», який заміняє сорт «бородянську рожеву». Сорт «гранада» дуже добрий за смаковими властивостями".

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як вирощують картоплю у Німеччині.

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