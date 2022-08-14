Питання якості продуктів турбує кожного. Але ж скільки нюансів треба врахувати городникам, щоб виростити не просто великий врожай, але й якісний, тобто такий, щоб не нашкодив споживачам.

Олександр Чеботарьов з Вінниччини роками замається вирощуванням картоплі, то ж за лічені секунди може розрізнити, яка справді добра, а яку слід оминати. Він поділився порадами, які точно допоможуть вам на ринку, коли купуватимете овоч.

«Велетнiв краще не купувати, цiлком можливо, що їх пiдживлювали «хiмiєю», Оптимальна вага картоплини — 40 — 70 грамiв, розмiр — 7 — 8 сантиметрiв. Не раджу брати й помитої бульби, бо вона недовго зберiгатиметься. А ще картопля, яку купуєте на зиму, має бути без надрiзiв та подряпин — така швидко псуватиметься.

Якщо картопля з борозенками, то це означає, що її смакував шкiдник дротяник, ще й личинки свої там залишив. Добре оглянувши картоплю ззовні, варто попросити продавцiв взяти iз сiтки будь-яку бульбину та розрiзати. Слiд звертати увагу, чи не занадто соковита картопля, бо це головна ознака перевищення нітратів. Усередині не повинно бути чорних плям, цяток чи дірочок. Якщо таке є, то картопля вражена фiтофторою, хрущами й згаданими вже дротяниками.

А коли в бульбi є порожнини, так званi «дупла», то значить, що вона «перегодована» азотними добривами або росла в сухому чи, навпаки, занадто вологому ґрунтi. Бурi плями всередині свідчать, що картопля перегрiлася в землi, має знижений вмiст крохмалю та майже не мiстить вітаміну С. Така бульба зовсiм не смачна, а її вражені частини доведеться вирізати".

За словами господаря, якiсна картопля, коли її розрiзати, має бiлий, жовтий, червонуватий, кремовий чи навiть фiолетовий колiр, що на кiлька тонiв свiтлiший за шкiрку.

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