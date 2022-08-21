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Сміт — Бодерлік: відео нищівного нокауту в андеркарді бою Усик — Джошуа

0:19 21 серпня 2022
Каллум Сміт&nbsp;— Матьє Бодерлік

У суботу, 20 серпня, в одному з найбільш видовищних поєдинків в андеркарді бою Усик — Джошуа в претендентській дуелі за версією WBC у напівважкій вазі зійшлися 32-річний британець Каллум Сміт (29 перемог, 21 з них — нокаутом, 1 поразка) та 33-річний француз Матьє Бодерлік (21 перемога, 12 з них — нокаутом, 2 поразки).

З перших секунд бою в рингу йшла справжня рубка, в якій переважав британець на прізвисько Мундо. На початку четвертого раунду ексчемпіон світу з Туманного Альбіону відправив бронзового призера Олімпійських ігор у нокдаун. Здавалося, Бодерлік встиг відновитися, але наприкінці трихвилинки шульга Сміт, продовжуючи «засипати» суперника потужними ударами, вирубав опонента.

Каллум Сміт виграв 12 боїв нокаутом

Оформивши 12-й нокаут у кар'єрі, Каллум Сміт став обов'язковим претендентом на чемпіонський бій з уродженцем росії Артуром Бетербієвим (18 перемог, все — нокаутом), який виступає за Канаду і в червні нокаутував американця Джо Сміта.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українець Даніель Лапін виграв бій в андеркарді поєдинку Усик — Джошуа.

Фото Twitter Matchroom Boxing

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