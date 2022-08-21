У ніч на неділю, 21 серпня, у другому за величиною місті Саудівської Аравії Джидді відбулася, мабуть, найочікуваніша боксерська подія року — бій-реванш за п'ять чемпіонських поясів (WBA Super, IBF, WBO, IBO та журналу The Ring), в якому українець Олександр Усик у своєму ювілейному, 20-му, поєдинку на профірингу переміг британця Ентоні Джошуа.

Згідно зі статистикою CompuBox, 35-річний українець значно перевершив 32-річного опонента за кількістю завданих ударів. За 12 раундів поєдинку Усік здійснив 712 «пострілів», з яких 170 досягли мети. Джошуа мав 492 спроби, з них 124 — успішні (при цьому за відсотком попадань Ентоні перевершив Олександра — 25% проти 24%). У Усика дійшов 131 важкий удар, у Джошуа — 101. На боці українця перевага і за точними джебами — 39 проти 23 (загалом — 397 проти 212).

«Чим відрізнялися наші два бої з Джошуа? Той, що завершився годину тому, був дуже важливим для моєї країни, команди та особисто для мене, — заявив Олександр Усик на пресконференції після поєдинку. — Цей бій вирізнявся і тим, що, незважаючи на вміння контролювати свої емоції, я нехай і небагато, але переживав. Особливо у дев'ятому раунді!

Ентоні під час восьмого раунду подумав, що він уже виграв. Я побачив це в його очах — можливо такого і не було, не знаю. Але я повторював собі: ти не можеш зупинитися, не можеш! На кону стояло чимало. Дякувати Богу, перемога є, пояси їдуть в Україну".

Відеоогляд бою Олександр Усик — Ентоні Джошуа

Нагадаємо, що у першому поєдинку суперників у вересні минулого року в Лондоні Усик переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Олександр Усик після перемоги над Ентоні Джошуа кинув виклик Тайсону Ф'юрі.

Фото Twitter DAZN Boxing

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