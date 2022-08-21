Таку країну неможливо перемогти: 5-річна дівчинка стала рекордсменкою, зібравши для потреб ЗСУ понад 35 тисяч грн

Дедалі більше українців приєднуються до руху зі збору коштів для української армії, при цьому крім Сергія Притули з його мільйонними донатами, у ньому беруть участь навіть дошкільнята з набагато меншими коштами.

Так, Національний реєстр рекордів України визнав 5-річну Марію Макєєву із Кривого Рогу наймолодшою волонтеркою, яка своїм виступом зібрала для потреб Збройних сил України 35 тис. 492 грн. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила керівник Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова.

«Неможливо перемогти країну, де навіть найменші діти наближають перемогу. Національний реєстр рекордів визнав 5-річну Марію Макєєву з Кривого Рогу наймолодшою волонтеркою, яка своїм виступом зібрала для потреб ЗСУ суму 35492 грн», — розповіла вона.

За словами Вєтрової, дівчинка під музичний супровід свого старшого брата Олександра, який також є рекордсменом України в іншій номінації, виконувала українські пісні у центрі Львова, куди вони з мамою тимчасово переїхали під час війни.

«Виступ маленької рекордсменки тривав 9 годин 54 хвилини. Спочатку діти мріяли накопичити кошти на бронежилет, але, як з'ясували батьки, на той час на передовій дуже потрібні були тепловізійні приціли. Тому за допомогою волонтерського фонду, який до дитячих засобів ще доповів певну суму, було придбано тепловізор INFIRAY СL35 M і передано нашим бійцям на передову», — зазначила голова реєстру.

Вєтрова уточнила, що наймолодша в Україні волонтерка зі своїм братиком планують ще виступити та зібрати кошти на потреби ЗСУ.

«У дітей мрія одна: щоб якнайшвидше закінчилася війна», — додала вона.

Як писали «ФАКТИ», раніше чемпіонка світу з шашок серед дівчат до 10 років, киянка Валерія Єжова вразила українців своїм вчинком — вона влаштувала публічні ігри з усіма бажаючими, щоб зібрати гроші на допомогу ЗСУ. У результаті дівчинка передала 21 тисячу гривень до Благодійного фонду Сергія Притули.

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