Надбавка за вік: чому деякі пенсіонери одержують її не в повному обсязі

Незважаючи на війну та військові дії, уряд України продовжує підвищувати пенсії згідно з графіком виплат. Стосується це і вікових доплат, які почали виплачуватись українцям у похилому віці два роки тому. Про це нагадує видання «На пенсії».

Так, пенсіонерам віком від 80 років з 1 квітня 2020 року встановлено доплату до пенсії у розмірі 500 гривень. Внаслідок весняної індексації та перерахунку, у 2022 році ця доплата зросла до 579 гривень.

Пенсіонерам віком 75 років та старше вікову доплату у розмірі 400 грн почали виплачувати з 1 жовтня 2021 року. Після березневої індексації українці віком 75+ почали отримувати доплату 456 гривень.

Пенсіонери від 70 до 75 років почнуть отримувати доплату, як це було заплановано урядом, у жовтні 2022 року. Підвищення торкнеться 1,7 млн пенсіонерів.

З 1 жовтня 2022 року вони отримуватимуть додатково 300 гривень. Таку доплату зможуть отримати ті, чия пенсія менша за середню заробітну плату 2020 року, тобто пенсіонери з пенсією менше ніж 10 тисяч гривень.

При цьому деякі пенсіонери забувають, що вікову доплату починають нараховувати з дня досягнення пенсіонером певного віку не з початку календарного місяця, а після народження пенсіонера. Тому за перший місяць вона може бути сплачена не повністю. Але надалі таких казусів не має відбуватися.

Раніше у ПФУ зробили нове роз'яснення про те, який стаж необхідний для того, щоб вийти на пенсію за віком.

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