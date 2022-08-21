39.69 / 40.58 39.92 / 41.07
Київ: +24
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Надбавка за вік: чому деякі пенсіонери одержують її не в повному обсязі

13:36 21 серпня 2022
Надбавка за вік

Незважаючи на війну та військові дії, уряд України продовжує підвищувати пенсії згідно з графіком виплат. Стосується це і вікових доплат, які почали виплачуватись українцям у похилому віці два роки тому. Про це нагадує видання «На пенсії».

Так, пенсіонерам віком від 80 років з 1 квітня 2020 року встановлено доплату до пенсії у розмірі 500 гривень. Внаслідок весняної індексації та перерахунку, у 2022 році ця доплата зросла до 579 гривень.

Пенсіонерам віком 75 років та старше вікову доплату у розмірі 400 грн почали виплачувати з 1 жовтня 2021 року. Після березневої індексації українці віком 75+ почали отримувати доплату 456 гривень.

Пенсіонери від 70 до 75 років почнуть отримувати доплату, як це було заплановано урядом, у жовтні 2022 року. Підвищення торкнеться 1,7 млн пенсіонерів.

З 1 жовтня 2022 року вони отримуватимуть додатково 300 гривень. Таку доплату зможуть отримати ті, чия пенсія менша за середню заробітну плату 2020 року, тобто пенсіонери з пенсією менше ніж 10 тисяч гривень.

При цьому деякі пенсіонери забувають, що вікову доплату починають нараховувати з дня досягнення пенсіонером певного віку не з початку календарного місяця, а після народження пенсіонера. Тому за перший місяць вона може бути сплачена не повністю. Але надалі таких казусів не має відбуватися.

Раніше у ПФУ зробили нове роз'яснення про те, який стаж необхідний для того, щоб вийти на пенсію за віком.

57

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Тіна Кароль

«Сльози були на очах в обидвох»: Тіна Кароль повідомила про поповнення у родині

трудова

Доведеться працювати чи не до 80 років: що робити тим, хто «все життя працював», але залишився без офіційного стажу

Олександр Усик

«На „січу“, він, мабуть, планує вийти з портретом Бандери»: Усик розлютив пропагандистку скабеєву (відео)

Тельці зможуть відкрити прибутковий бізнес, а Козероги – досягти кардинальних змін у житті: гороскоп від Анжели Перл на 21 серпня

Тельці зможуть відкрити прибутковий бізнес, а Козероги — досягти нечуваних змін у житті: гороскоп від Анжели Перл на 21 серпня

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту