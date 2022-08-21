«Не готові жертвувати рівнем життя заради України»: у Німеччині ремісники вимагають припинення санкцій проти рф

Днями торгова асоціація Східної Німеччини написала листа до канцлера Олафа Шольца (який не підтримав обмеження туристичних віз для росіян), де закликала скасувати всі санкції проти росії. У ньому ремісники також просять щодо перемовин про припинення війни проти України.

«Ми, майстри, знаємо з багатьох розмов з нашими клієнтами, що переважна більшість не готова жертвувати своїм важко заробленим рівнем життя заради України. Це теж не наша війна!», — йдеться у листі, повідомляє Spiegel. — Звертаючись до Шольца ще більш прямо, підписанти запитують: «Ви хочете бути канцлером, який зруйнував Німеччину? Ви дійсно хочете пожертвувати своєю країною?»

Районна торгова асоціація розкритикувала напад росії на Україну як серйозний злочин і «явне порушення статті 2 Статуту ООН». Проте людина «турбується про майбутнє наших дітей і онуків, хвилюється за подальше існування наших компаній, хвилюється за нашу країну». Крім того, у листі зазначається, що в Україні «не можна говорити про бездоганну демократичну державу».

Якщо ціни продовжать рости, то «середньостатистичний» ремісник незабаром уже не зможе платити за своє життя, вважають німці. Тоді навіть звичайна ручна робота стане недоступною, що, своєю чергою, призведе до звільнень і закриття компаній.

Нагадаємо, колишній командувач британської армії полковник Річард Кемп попередив Україну про можливу зраду Заходу через газовий шантаж диктатора володимира путіна.

Фото: pixabay.com

229

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram