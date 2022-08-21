Ворог досяг часткового успіху на двох напрямках, але на більшості ділянок фронту відступає під натиском ЗСУ, — Генштаб

Не дивлячись на зростаючі втрати особового складу в боях із ЗСУ, окупанти не спиняють штурмові і наступальні дії для ключових для себе напрямках. Як повідомляють у Генеральному штабі, станом на 18:00 21 серпня на Слов’янському напрямку ворог провів розвідку боєм у напрямках Петропілля — Дмитрівка, Пасіка — Богородичне, успіху не мав, відійшов. Там же загарбники намагалися вести штурмові та наступальні дії у напрямках Бражківка — Нова Дмитрівка, Довгеньке — Долина, Сулигівка — Дібрівне та Петропілля — Карнаухівка, проте зазнали втрат і вимушено відступили.

На Краматорському напрямку тривали обстріли неподалік Миколаївки, Сіверська, Спірного та Івано-Дар'ївки.

На Бахмутському напрямку агресор задіяв різнокаліберну артилерію поблизу Бахмута, Яковлівки, Веселої Долини і Кодеми та авіацію — біля Зайцевого, Бахмута і Соледара. Там же на напрямках Покровське — Бахмутське, Семигір’я — Зайцеве, Новоселівка — Нью Йорк відбулася провальна спроба штурму позицій ЗСУ.

На Авдіївському напрямку ворог також невдало провів розвідку боєм у напрямку Спартак — Опитне, а у напрямках Новоселівка Друга — Красногорівка, Веселе — Піски, Олександрівка — Мар’їнка було провалено і спробу наступу.

Частковий успіх загарбники мають лише на Донецькому (вектор Лозівський — Піски), а також на Південнобузькому напрямку (Васильки — Благодатне).

Нагадаємо, 21 серпня на Херсонщині, в районі Чорнобаївки, ЗСУ ліквідували черговий російський склад боєприпасів, а на Дніпропетровщині українськими військовими було знищено кілька одиниць техніки, причетної до обстрілу Марганця та Нікополя.

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