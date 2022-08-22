Красуня-українка Магучих стала чемпіонкою Європи в Мюнхені (відео)

У німецькому Мюнхені завершився мультиспортивний чемпіонат Європи, на якому раніше «золото» здобули стрибунка у довжину Марина Бех-Романчук та каноїстки Людмила Лузан й Анастасія Четверікова.

В останній день змагань медаль найвищої проби виборола бронзова призерка Олімпіади-2020 у Токіо стрибунка у висоту Ярослава Магучих. Дніпрянка подолала планку на висоті 1,95 м, і в підсумковому протоколі випередила Марію Вукович із Чорногорії лише за меншою кількістю використаних спроб.

Pure joy!



Yaroslava Mahuchikh wins Ukraine's second gold medal of championships with gold in high jump! #Munich2022 #BackToTheRoofs pic.twitter.com/EJu4TF76HL — European Athletics (@EuroAthletics) August 21, 2022

«Перша медаль дорослого літнього чемпіонату Європи — це круто, — поділилася своїми емоціями Ярослава з офіційним сайтом Федерації легкої атлетики України. — Сьогодні я присвячую цю перемогу кожному українцю, всім захисникам нашої держави та нашій подрузі по сектору Каті Табашник, мама якої в день нашої кваліфікації загинула у Харкові від ворожої ракети.

Щодо результату, то, звичайно, я налаштовувалася стрибати куди вище. На 197 см щось «зламалося», і я почала припускатися технічних помилок. Аналізувати та виправляти їх ми вже будемо разом із тренером, щоб на двох стартах Діамантової Ліги, що залишилися у моєму календарі цього сезону, показати саме той результат, на який я готова.

Я відчувала цю шалену підтримку на трибунах. Тим паче, що серед уболівальників на стадіоні були мої мама, сестра та племінниця. Як це було важливо — не розчарувати їх, не засмутити! Та й уся Україна небезпідставно чекала від мене лише золотої нагороди. Я просто не мала права програти. Я щиро вірю, що ця моя перемога стане нехай невеликим, але все ж таки внеском у нашу спільну перемогу над ворогом. Ми — українці — сильні та незламні. Ми переможемо всіх! Слава Україні!«

Додамо, що ще дві наші співвітчизниці не «дострибнули» до п'єдесталу: Ірина Геращенко з результатом 1,93 м стала п'ятою, а Юлія Левченко (1,89 м) — дев'ятою.

У підсумковому медальному заліку Україна посіла 11-е місце, виборовши 22 медалі — 5 золотих, 8 срібних та 9 бронзових. Виграла першість Німеччина (26+20+14), друге місце у Великобританії (24+19+17), третє — у Італії (14+18+19).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українець Михайло Романчук на радість зіркової дружини взяв «золото» чемпіонату Європи.

Фото Facebook Федерації легкої атлетики України

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