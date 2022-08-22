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Шоу-бізнес

Вахтанг Кікабідзе присвятив концерт Україні, а зібрані кошти передав ЗСУ

12:03 22 серпня 2022
Вахтанг Кікабідзе

Легендарний грузинський актор та співак Вахтанг Кікабідзе, який підтримав Україну у боротьбі проти російських загарбників, присвятив свій концерт у Батумі нашій країні. Кошти, зібрані від виступу на честь 84-річного дня народження артиста, направили на підтримку ЗСУ. Зокрема, вдалося придбати та передати на фронт мікроавтобус та сухпайки.

Про це повідомляється на сторінці у Facebook 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Сухопутних військ ЗСУ.

«Легендарний грузинський артист Вахтанг Кікабідзе витратив на допомогу артилерійській бригаді ім. генерал-хорунжого Р. Дашкевича кошти, зібрані від ювілейного концерту в Батумі. Шоу було присвячено Україні», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Вахтанг Кікабідзе є великим другом України, підтримує нашу країну, різко засудив окупацію Криму та Донбасу. У 2014 році він заявив, що якби не вік, став би зі зброєю в руках пліч-о-пліч з українцями.

Після нападу росії на Грузію в 2008 році він вмить відмовився від кривавих російських грошей і скасував усі заплановані концерти в росії. Казав, що не міг зробити інакше, адже йому було б соромно дивитись на себе в дзеркало.

Президент Володимир Зеленський вручив Вахтангу Кікабідзе Орден князя Ярослава Мудрого 5-го ступеня.

Нагадаємо, раніше у Києві виступила легендарна грузинська співачка Ніно Катамадзе.

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