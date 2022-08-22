«ПриватБанк» масово блокує карти клієнтів з тимчасово окупованих територій: у Мінреінтеграції обурені

ПриватБанк, який дозволив клієнтам ще пів року користуватися простроченими картами, почав блокувати рахунки переселенців з Донецької та Луганської області, вимагаючи надати актуальні дані про місце проживання.



У Мінреінтеграції заявили, що такі дії фінустанови незаконні й вже звернулися до Нацбанку з проханням розібратися у ситуації.



Переселенці з Донецької та Луганської областей скаржаться на те, що у них вимагають масу додаткових документів або їм потрібно особисто з'явитися у відділення банку, загрожують заблокувати рахунки.



Зокрема, за допомогою мобільного додатка «Приват24» або на сайті фінустанови клієнтам потрібно оновити інформацію щодо адреси проживання, додати документ, що підтверджує місце проживання, ще раз надати довідку переселенця (навіть якщо така довідка вже надавалася банку або клієнт не має статусу ВПО).

У Мінреінтеграції рекомендують переселенцям з Донбасу, які отримали подібні повідомлення від «ПриватБанку», звертатися:

- на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції з кризових питань за номером 1548, а також +38 (096) 078 84 33 — для осіб, які перебувають на тимчасово окупованих територіях (через WhatsApp, Telegram, Viber);

- до громадської організації «Донбас СОС».

Консультації надаються через:

- телефонну «гарячу лінію» 0800 309 110;

- додаток Viber +380 935 006 918;

- електронну пошту: dsos. [email protected];

- сторінку у Facebook (https://cutt.ly/wSvMIwQ);

- онлайн-приймальню (https://bit.ly/3gzndVI).

Консультації по буднях з 9:00 до 21:00, у суботу з 9:00 до 18:00.

Раніше повідомлялося, що «ПриватБанк» ввів обмеження на видаткові операції за картами клієнтів. Якщо витрата на картку за місяць перевищуватиме 500 тисяч гривень, банк вимагатиме підтвердження джерел доходів. Крім того, попросять актуалізувати анкетні дані, зазначені раніше у розділі доходу.

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