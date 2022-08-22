Глобальна маркетингова компанія Infinity Business Insights презентувала огляд і прогноз розвитку ринку соняшникового шроту на 2022−2028 роки. До рейтингу провідних постачальників увійшла українська група компаній ViOil, заснована вінничанином Віктором Пономарчуком.

Промислова група компаній з України вже традиційно потрапляє до списку топових експортерів рослинної олії та масложирової продукції у світі. Продукцію виробника купують у Китаї, Туреччині, Індії, Єгипті, Польщі, країнах Балтії. Виробничий процес та міжнародна співпраця не припиняються навіть на тлі бойових дій в Україні.

За 30 років роботи на українському та світовому ринках ViOil виріс з агропідрозділу регіонального холдингу у велику промислову групу, що впевнено входить до трійки найбільших виробників соняшникової олії в Україні, реалізуючи продукцію до 60 країн світу.

На тлі війни виробничі показники скоротилися вдвічі, однак робота підприємств групи не припиняється.

Попри те, що після початку повномасштабного вторгнення рф перед промисловою групою ViOil постала низка серйозних викликів, спричинених блокуванням чорноморських портів російськими окупантами та порушенням звичних маршрутів логістики, у групі компаній зуміли зберегти робочі місця для понад 2 тисяч працівників та безупинність бізнес-процесів.

Зауважимо, у складний для країни воєнний час промислова група Пономарчука опікується не лише відбудовою вітчизняної економіки та інфраструктури, а й соціальними питаннями та підтримкою місцевих громад.

У липні 2022 року група компаній ViOil ухвалила рішення про надання мільйона гривень для подолання наслідків руйнувань і допомоги родинам постраждалих від ворожої ракетної атаки у Вінниці — рідному місті засновника групи.

А на початку серпня за фінансової підтримки групи на Вінниччині відбувся благодійний футбольний турнір серед дитячих команд регіону: 80 маленьких спортсменів отримали від промисловців приємні та корисні подарунки, а громада під час свята зібрала кошти для тих, хто наразі найбільше потребує підтримки.

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