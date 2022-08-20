«На „січу“, він, мабуть, планує вийти з портретом Бандери»: Усик розлютив пропагандистку скабеєву (відео)

Бій за чемпіонські пояси WBA, WBO, IBF, IBO та журналу The Ring у надважкій вазі між 35-річним українцем Олександром Усиком (19 перемог, 13 з них — нокаутом) та ексволодарем титулів 32-річним британцем Ентоні Джошуа (24 перемоги, 22 з них — нокаутом, 2 поразки), який відбудеться 20 серпня в Джидді (Саудівська Аравія), викликає інтерес у всьому світі, зокрема в країні-агресорі росії.

При цьому багатьом за порєбріком не дає спокою вчинок українського боксера, який після дуелі поглядів заспівав у наряді козака «Ой, у лузі червона калина», а на церемонію зважування завітав у вишиванці та шароварах.

«Українство головного мозку, — обурюється у своєму Telegram-каналі кремлівська пропагандистка ольга скабеєва, проти якої Євросоюз ввів персональні санкції. — Боксер Усик вийшов у вбранні козака на пресконференцію з британським боксером Джошуа і заспівав пісню „Червона Калина“. На „січу“ він, певне, планує вийти з портретом Бандери».

«Здурів», — додала ненависниця України, Європи та Америки, опустившись до образ у коментарі до фото Усика з роздягальні.

Нагадаємо, що у другому бою Усика проти Джошуа (у першому поєдинку восени минулого року в Лондоні українець переміг британця) нашого олімпійського чемпіона підтримає дружина Катерина.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що команда Джошуа перед боєм з Усиком влаштувала скандал з українським рефері.

Фото Twitter Matchroom Boxing

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