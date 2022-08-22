«Дивно, що на місці не знайшли візитівку «Правого сектора», — Подоляк про начебто причетність українських спецслужб до вбивства дугіної

На Банковій відреагували на «одкровення» фсб щодо вбивства доньки російського пропагандиста олександра дугіна дар'ї, яке начебто здійснила українка, яка змогла після замаху виїхати з дитиною до сусідньої Естонії

«Ru-пропаганда знову створює вигадані світи: винними у підриві автівки пропагандистки дугіної „призначено“ українку та її 12-річну дитину. Дивно, що на місці не знайшли візитівку „Правого сектора“ чи „естонську візу“. Жаби й гадюки російських спецслужб почали внутрішньовидову боротьбу», — так прокоментував заяву фсб радник очільника Офісу президента України Михайло Подоляк.

Нагадаємо, що 20 серпня на Можайському шосе в Підмосков'ї вибухнув автомобіль Land Cruiser Prado, який належав олександру дугіну. За кермом перебувала його донька-пропагандистка «руського міра» дар'я. дугіни були на пропагандистському фестивалі, з якого поверталися різними машинами.

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