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Україна

«Дивно, що на місці не знайшли візитівку «Правого сектора», — Подоляк про начебто причетність українських спецслужб до вбивства дугіної

17:19 22 серпня 2022
Візитка Яроша

На Банковій відреагували на «одкровення» фсб щодо вбивства доньки російського пропагандиста олександра дугіна дар'ї, яке начебто здійснила українка, яка змогла після замаху виїхати з дитиною до сусідньої Естонії

«Ru-пропаганда знову створює вигадані світи: винними у підриві автівки пропагандистки дугіної „призначено“ українку та її 12-річну дитину. Дивно, що на місці не знайшли візитівку „Правого сектора“ чи „естонську візу“. Жаби й гадюки російських спецслужб почали внутрішньовидову боротьбу», — так прокоментував заяву фсб радник очільника Офісу президента України Михайло Подоляк.

Нагадаємо, що 20 серпня на Можайському шосе в Підмосков'ї вибухнув автомобіль Land Cruiser Prado, який належав олександру дугіну. За кермом перебувала його донька-пропагандистка «руського міра» дар'я. дугіни були на пропагандистському фестивалі, з якого поверталися різними машинами.

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