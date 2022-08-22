«Лінія, за якою переговори неможливі»: Зеленський відреагував на підготовку «абсолютно гидкого та абсурдного судилища» над «азовцями»

Президент України Володимир Зеленський у черговому відеозверненні відзначив, що 24 серпня країна відзначатиме День незалежності і що окупанти й уявити не могли, що це може відбутися чераз півроку жорстокої війни.

«Це наша земля. Це наша незалежність, яку нікому не зламати і нікому не відібрати. І ви знаєте, що це так. Кожен і кожна в Україні це відчувають. 180 днів — майже півроку — абсолютна більшість наших людей не сумнівається, що ми дійдемо до перемоги України. Ми об’єднані, ми впевнені в собі зараз найбільше за багато-багато десятиліть. І в цьому — одна з основ нашої міцності, нашої сили», — йдеться у відеозверненні.

Президент підкреслив що це й є однією з головних мішеней для російських терористів, які б’ють по відчуттях українців, як і по наших містах. За його словами, знущання з людей стало для росії буденним засобом тиску. У зв'язку з цим він згадав про підготовку у Маріуполі «декорації для абсолютно гидкого й абсурдного судилища над українськими захисниками».

«Якщо це мерзенне судилище відбудеться, якщо наших людей у порушення всіх домовленостей, усіх міжнародних правил, заведуть у ці декорації, буде знущання… Це буде тією лінією, за якою будь-які переговори неможливі. росія сама себе відріже від переговорів. Не буде більше розмов. Наша держава все сказала», — заявив він та додав, що усі партнери України поінформовані про те, що може готувати держава-терорист на цей тиждень.

Володимир Зеленський відзначив, що партнери України розуміють, що роблять окупанти і чим це загрожує, а також те, що Україна цього не терпітиме.

«Не буде терпіти знущання з людей, про яких можна сказати тільки одне: вони герої своєї Батьківщини, вони захищали свободу свого народу від загарбників на своїй землі. Навіть у час війни мають бути правила. Сили світу точно вистачить, щоб поставити під владу цих правил будь-яку державу, будь-якого терориста», — резюмував він.

Нагадаємо, що після нещодавніх зустрічей у Львові з з Генсеком ООН Антоніу Гутерішем та президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом Володимир Зеленський назвав умову для переговорів з москвою — повне виведення російських військ з захопленних територій України.

Фото Офісу президента

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