На Стрільців чекають приємні сюрпризи на роботі, а на Водоліїв — успіхи в улюбленому виді спорту: гороскоп від Анжели Перл на 23 серпня

Відомий астролог Анжела Перл, що народилася в Миколаївській області України, вважає, що напередодні Дня незалежності нашої країни представники кожного із знаків зодіаку зможуть за бажання «зазирнути в майбутнє» і запобігти будь-яким помилкам.

Тим же, хто не вірить у свої можливості, доля також зробить «подарунок» у вигляді щасливого збігу обставин, — але при цьому вони мають бути дуже уважними, і не прогаяти свій шанс, пише інформаційний ресурс .

Овен

У цей день не передбачається особливих проблем чи нововведень, які будуть не до вподоби Овнам. Все задумане обов'язково здійсниться, якщо дотримуватись деяких правил. Гарантований успіх тим представникам гороскопу, які не лінуватимуться, а вестимуть цілком активний спосіб життя. Ідеально пройдуть вирішення питань із юридичного боку. Все, що стосується бюрократії, робитиметься дуже легко і просто.

Телець

Зараз Тельці будуть зайняті вирішенням багатьох нестандартних питань, які забиратимуть більше часу та сил, ніж зазвичай. Такий стан справ не особливо влаштовуватиме представників знака, і вони думатимуть про авантюрні справи, але при цьому треба добре подумати — чи стоять ризики цього. У колективі Телець сьогодні буде безперечним лідером, що дасть цим людям деякі привілеї. Не так погано було б приділити особливу увагу здоров'ю.

Близнюки

Цей період часу стане благополучним за рахунок завзятості та цілеспрямованості Близнюків, які готові піти на все заради досягнення своєї мети. Життя стає набагато цікавіше, якщо підняти голову і добре озирнутися на всі боки. Ділові переговори пройдуть вищим розрядом, що спровокує взяти на себе більше зобов'язань, але цього робити не варто. Нові оригінальні рішення деяких завдань мають бути озвучені керівництву.

Рак

Потрібно постаратися убезпечити себе від деяких проблем та людей, які можуть погано впливати на Раків. Не потрібно брати активну участь у сварках та конфліктах близьких людей, бо пізніше вони знайдуть останнього. Більше часу слід приділяти своїй сім'ї та питанням, що стосуються побуту та господарства. Можна закінчити розпочате раніше, але від допомоги краще утриматися.

Лев

Без труднощів було б не так цікаво, і Леви вкотре переконаються у цьому. Непередбачені обставини сильно змінять перебіг подій, і коли здасться, що ці люди на фінішній прямій, як зростатимуть перепони. Не варто сильно засмучуватися з цього приводу, оскільки все нормалізується. Поки що не варто було б починати нові справи, що вимагають особливого контролю та уваги.

Діва

Весь день буде розписано щохвилини, і зараз важливо не наробити помилок через те, що Діви поспішають приймати рішення на серйозні питання. Не слід нехтувати порадами старших людей та їхньою допомогою, навіть якщо на перший погляд здасться, що вони марні. Навколишні люди дійсно бажають представникам сузір'я добра, і зараз можна відповісти їм тим самим.

Терези

Репутацію було напрацьовано роками, і зараз важливо її не втратити. Допоможуть зміцнення спілок та ділові переговори. Успіх сьогодні на боці Терезів, тому сміливо можна братися за нестандартні випадки, які з легкістю будуть вирішені, що вкотре підтвердить їхню кваліфікацію. З грошима варто бути акуратнішими.

Скорпіон

У робочих моментах все без змін, але це не говорить про те, що можна зменшити оберти та розслабитися. Можна взяти на себе частину зобов'язань партнера, який привабливий Скорпіонам. Планування своїх дій на майбутнє не дасть жодних результатів, тож не варто витрачати час.

Стрілець

Сьогодні очікуються приємні сюрпризи у професійних справах, але важливо не квапити події та чекати стільки, скільки потрібно. Нововведення, які потихеньку входять у життя Стрільців, потребують невеликої корекції, тому не варто панікувати раніше часу і намагатися все прокрутити назад.

Козеріг

У цей час Козерогами слід більше проявляти ініціативу, ніж раніше. Якщо на заваді будуть труднощі, то не варто витрачати час на їх вирішення. Суперечки та напружені стосунки теж зараз ні до чого. Не потрібно поспішати відмовлятися від пропозиції швидко заробити.

Водолій

Ідеально підходящий час для будь-яких занять і починань. Можна розглянути варіант зі спеціальним харчуванням та спортивними заходами. Все, за що візьмуться Водолії, сьогодні матиме особливе енергетичне підживлення.

Риби

Бажання та можливості Риб сьогодні сильно відрізняються, і замість того, щоб стукати в закриті двері, можна подивитися на таку складність з іншого боку. Успіх любить зухвалих і наполегливих, і це слід пам'ятати. Сприятливий час для активного відпочинку чи заняття екстремальними видами спорту.

Нагадаємо, астролог Марина Скаді впевнена, що після Дня незалежності 2022 року на нашу країну чекає переломний період, який змінить весь перебіг історії.

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