Тельці зможуть відкрити прибутковий бізнес, а Козероги – досягти кардинальних змін у житті: гороскоп від Анжели Перл на 21 серпня

Відомий австралійський астролог з українським корінням Анжела Перл вважає, що неділя 21 серпня буде сприятливою для представників практично всіх знаків зодіаку.

Водночас вона рекомендує не приймати поспішних рішень та продумувати кожен свій крок — тоді день точно буде успішним, пише інформаційний ресурс.

Овен (21 березня — 19 квітня)

Овнам доведеться не на жарт попрацювати на роботі. Однак насправді клопіт виявиться дуже приємним і принесе зрештою хороші результати. Не рекомендується закритися у собі та уникати спілкування з людьми, навіть якщо вони малознайомі. Оптимізм разом із винахідливістю допоможуть швидко завоювати симпатію та довіру.

Тілець (20 квітня — 20 травня)

День особливо вдалий для починань будь-якого характеру. Якщо хотілося давно відкрити свій бізнес, якусь справу, то період зараз є досить сприятливим, і варто цим користуватися. Навіть ризикувати цілком можна. Адже, зрештою, результати виявляться більш задовільними, ніж якщо використовувати старі та перевірені методики. Крім того, Тільцям вдасться ще й налагодити стосунки з людьми, із якими раніше були сварки.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Багато несподіваних подій відбудеться цього дня. Наприклад, можуть прийти у гості люди, яких Близнюки вже давно не бачили. Причому зустріч виявиться дуже цікавою та наповненою яскравими емоціями та враженнями. Крім того, гостям доведеться дати притулок у себе. Отже, треба йти на поступки і намагатися тримати себе в руках, щоб не було сварок.

Рак (22 червня — 22 липня)

Загалом день не такий поганий у багатьох сферах життя. Однак фінансова сфера може дещо страждати. Виникнуть деякі труднощі, якими доведеться пройти. Пускати їх на самоплив вкрай не рекомендується. Не завжди вдасться протистояти спокусі вкласти гроші в якусь справу. Однак у результаті можна прогоріти. Будь-яку дію варто сто разів добре продумати.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Критичних зауважень цього дня навряд чи вдасться уникнути. Левам доведеться від когось із оточення почути на свою адресу осуд. Цей факт не на жарт зіпсує настрій. Однак не варто одразу ж опускати руки. Близькі налаштовані дуже поблажливо та готові підтримати у будь-якому випадку.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Для спілкування день підходить чудово. Можна ділитися з людьми чим завгодно, що тільки спаде на думку. Що стосується особистого життя, то воно почне змінюватися на краще. А самотні Діви взагалі отримають шанс розпочати романтичні стосунки з людиною, до якої давно виникла симпатія. Роман виявиться яскравим та подарує безліч приємних емоцій.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Терезам рекомендується бути вкрай уважними. Справа в тому, що тільки обережність допоможе обійти всі гострі кути і не припуститися серйозних помилок, за які потім ще й платити доведеться. Є також ризик втрат, але на щастя невеликих. Трохи пізніше Терезам вдасться позбутися непотрібних речей, які лише гальмують їх.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Вам слід насамперед правильно поставити для себе цілі та розставити пріоритети щодо важливості того чи іншого завдання. Є великий ризик дещо вибитись із сил і сильно втомитися під час битви за щось цінне. Мало того, є всі шанси ще стати жертвою інтриг з боку оточуючих.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Важливо на початку дня налаштувати самих себе на серйозний лад. Саме це допоможе приймати найправильніші та найписьменніші рішення з тих чи інших питань. Крім того, далеко не зайвою буде також передбачливість. Кожен свій вчинок слід добре оцінити і зважити всі за і проти, щоб уникнути подальших проблем.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Не варто розмінюватися на дрібниці, які насправді зовсім не важливі. День підходить для кардинальних, колосальних змін. Можна навіть здійснити деякі свої мрії. Незважаючи на те, що активна діяльність не на жарт стомить, сил і енергії вистачить на все.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Водоліїв з'явиться унікальний шанс втілити в життя якусь свою ідею, реалізувати навіть найсміливіший план. Мало того, вдасться також показати всьому своєму оточенню, на що здатні представники цього знаку зодіаку. А друзі та близькі лише порадіють успіхам.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Навіть найсміливіша і ризикована витівка виявиться досить вдалою саме в цей день. Причому вдасться досягти відмінного результату, про який раніше можна було лише мріяти. А недоброзичливці взагалі від заздрощів почнуть кипіти і рвати на собі волосся.

Нагадаємо, астролог Влад Росс, який передбачив руйнування Кримського мосту, передрік і близький перелом у війні на користь України.

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