У підконтрольних кремлю ЗМІ дедалі менше йдеться про війну в Україні, натомість робиться акцент на історії ворогів, які намагаються стримати росію. Про це повідомляє The New York Times.

«Вести недели», головний щотижневий огляд телевізійних новин, контрольованих Кремлем, нещодавно зобразив довгу історію хижих західних держав, які зазнали горя, коли вторглися в Росію: Швеція у 18 столітті, Франція — у 19-му, Німеччина — у 20-му, — пише The New York Times. — «Вороги тепер прагнуть повернути ці втрати», — сказав Дмитро Кисельов, ведучий шоу, звинувативши Захід у війні, яку Росія розв’язала в Україні. За його словами, мета покінчити з Росією є «старою і незмінною». За шість місяців після вторгнення Росії акцент державних ЗМІ у висвітленні війни поступово змінився. Зникли прогнози про блискавичний наступ, який знищить Україну. Менше говорять про те, щоб їх сприйняли як визволителів, які мають «денацифікувати» та демілітаризувати Україну, хоча ярлик «фашистський» все ще клеїться всюди.

Натомість у кремлівській версії — єдиній, яку бачать більшість росіян, а всі інші поза законом — поле битви в Україні є одним із аспектів ширшої цивілізаційної війни, що ведеться проти Росії.

«Репортажі не стільки про Україну, скільки про «протистояння планам Заходу отримати контроль над матінкою росією, — сказав Станіслав Кучер, досвідчений російський телеведучий, який зараз консультує проєкт із надання росіянам кращого доступу до заборонених ЗМІ. — Сполучені Штати є головним антагоністом, а Європа та НАТО — лакеями».

Володимир Соловйов, ведучий ток-шоу та головний фанат уряду президента путіна нещодавно сказав, що «Росію запросили приєднатися до західного суспільства на вечерю — не як гостя, а як страву», — повідомляє видання.

Як пише The New York Times, у державних ЗМІ росія є опорою традиційних цінностей, що має переважати над моральним болотом, яким є Захід.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що, на думку британського депутата, голови спецкомітету з оборони у Палаті громад Сполученого Королівства Тобіаса Еллвуда, удар по Запорізькій АЕС має викликати відповідь військових сил країн НАТО.

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