Мінус 23 російських фашиста: ЗСУ знищили ворожі командні пункти в Чорнобаївці та Нововоскресенському

Станом на 23 серпня ситуація в операційній зоні на південнобузькому напрямку залишається напруженою, але контрольованою нашими захисниками. Зокрема, українські артилеристи успішно знищили 2 склади з боєприпасами та 2 командні пункти ворога.

Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

«Наші ракетно-артилерійські підрозділи в рамках виконання вогневих завдань знищили склад з боєприпасами і командний пункт 247-го десантно-штурмового полку в Чорнобаївці, командний пункт 331-го парашутно-десантного полку в Нововоскресенському та ще один склад з боєприпасами», — йдеться у повідомленні.

Підтверджено втрати ворога в кількості 23 окупанти, одного танка Т-72 та легкого броньованого тягача. Остаточні втрати дорозвідуються.

Нагадаємо, раніше на околиці окупованого Донецька «випадково» спалахнула база російського міжнародного батальйону «П'ятнашка», а перед цим у Луганській області знищили ремонтну базу рашистів разом із сотнею одиниць техніки та десятками окупантів.

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