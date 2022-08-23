«Діти до 16 років мають право на виїзд з України лише за згодою батьків»: адвокатка про проблеми українських біженців

Через війну в Україні багато дітей виїжджають за кордон у супроводі одного з батьків, родичів або інших осіб, уповноважених лише одним з батьків. За словами адвокатки Галини Мальцевої, не всі наші громадяни діють під час вивезення дітей за спільною згодою обох батьків та з метою розміщення дитини на безпечній території.

«На практиці бувають ситуації, коли дітей вивозять без відома чи навіть умисно всупереч волі другого з батьків, фактично позбавляючи останнього права навіть знати про місце проживання дитини за кордоном, про умови її перебування, стан здоров’я, - говорить адвокатка. — На час запровадження в Україні правового режиму воєнного стану діють положення абзацу 13 пункту 2−3 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України, відповідно до яких: виїзд за межі України дітей, які не досягли 16-річного віку, в супроводі одного з батьків, баби, діда, повнолітніх брата, сестри, мачухи, вітчима або інших осіб, уповноважених одним з батьків письмовою заявою, завіреною органом опіки та піклування, здійснюється без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків та за наявності паспорта громадянина України або свідоцтва про народження дитини (за відсутності паспорта громадянина України) чи документів, що містять відомості про особу, на підставі яких Держприкордонслужба дозволить перетин державного кордону. Проте після прибуття дітей, вивезених у вищезазначеному порядку, до держави остаточного перебування особи, що супроводжують цих дітей, зобов’язані протягом одного робочого дня звернутися до консульської установи України в державі перебування для постановки їх на тимчасовий консульський облік. Консульська установа протягом одного робочого дня зобов’язана через МЗС поінформувати Мінсоцполітики та Нацсоцслужбу про взяття дітей на консульській облік.

Крім того, в України продовжують діяти загальні норми, які передбачають, що фізична особа, яка не досягла 16 років, має право на виїзд за межі України лише за згодою батьків (усиновлювачів), піклувальників та в їхньому супроводі або в супроводі осіб, які уповноважені ними, крім випадків, передбачених законом. Таким чином, наявність згоди батьків для виїзду за межі України дитини, яка не досягла «16 років, є обов’язковою. Разом з тим правила дозволяють Держприкордонслужбі не вимагати саме нотаріальної посвідченої згоди іншого з батьків. Тобто якщо у Держприкордонслужби будуть відомості про відсутність згоди другого з батьків на виїзд дитини за кордон, то в силу норм ст. 313 ЦК України такий виїзд не повинен відбутися».

За словами адвокатки, для інформування про обмеження виїзду дитини за кордон у разі існування обґрунтованих підстав вважати, що виїзд за межі України може зашкодити інтересам та безпеці дитини, необхідно звернутися до голови Державної прикордонної служби України із нотаріально посвідченою заявою про непогодження такого виїзду одним із батьків. До звернення додаються копії документів, що підтверджують родинні зв’язки та обставини, викладені у заяві в якості обґрунтування підстав для такої заборони.

Раніше адвокатка Анжела Василевська дала поради студентам іноземних вишів, яких не випускають за кордон.

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