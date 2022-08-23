Росіяни намагаються прорвати оборону на Сході: у британській розвідці розповіли про ситуацію на фронті (мапа)

Російські війська продовжують повномасштабний наступ на українські міста. Окупанти намагаються прорвати оборону на сході, а також роблять спроби контратак на півдні.

Про це повідомляється у Twitter Міністерства оборони Британії.

Виходячи із показаних на ній позицій, армія росії продовжує наступ на трьох напрямках — у Луганській, Донецькій та Харківській областях.

Окупаційні війська так само завдають ударів по мирних містах, застосовуючи артилерію, крилаті ракети і реактивні системи залпового вогню.

Водночас Збройні сили України намагаються контратакувати ворога на південному напрямку та в районі Ізюму. На півдні українські захисники намагаються просуватися біля Миколаївської області та вздовж правого берега Дніпра.

Також ЗСУ продовжують високоточно знищувати тилові позиції росіян. Зокрема, вчора Сили оборони України накрили колону окупантів у районі Антонівського мосту у Херсоні.

240

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram