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Спорт

Удар по імперських амбіціях: у росії відібрали етап «Формули-1» через війну в Україні

19:37 23 серпня 2022
Автодром Сочі

Повномасштабна війна, розв'язана росією на території України, боляче б'є по всім досягненням у світі спорту, яких країна-агресор досягла в останні десятиліття.

Черговою «жертвою», яку росія принесла на благо імперських амбіцій свого недофюрера, став етап «Формули-1», який проходив у Сочі з 2014 року. Нинішнього року гонка мала відбутися на «Автодромі Сочі» (його будівництво обійшлося росії в 400 мільйонів доларів) у період з 23 по 25 вересня, але керівництво організації відмовилося від цієї ідеї та розірвало контракт з організаторами Гран-прі росії.

«Я завжди вірив, що ти ніколи не повинен казати „ніколи“. Але в цьому випадку я можу сказати напевно — ми з ними більше не вестимемо жодних переговорів. Більше жодних перегонів у росії», — цитує виконавчого директора «Формули-1» Стефано Доменікалі Insidethegames із посиланням на Bild.

До речі, з наступного року Гран-прі росії мали перенести з Сочі до Санкт-Петербурга, де друзі путіна вклали у будівництво траси 250 млн в американській валюті, але тепер її можуть використовувати хіба що для перегонів на машинах місцевого виробництва.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що росію відправили слідом за кораблем та позбавили чемпіонату світу з хокею.

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