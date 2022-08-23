ВСУ жорстко придушили спроби ворога наступати під Бахмутом та Авдіївкою, на інших напрямках бої продовжуються, — Генштаб

Російські агресори нині зосереджені на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, а також на відновленні боєздатності підрозділів, що зазнали нищівних втрат. Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомляє станом на 18:00 181-ї доби протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню.

Зокрема, на Харківському напрямку ворог обстрілював із ствольної та реактивної артилерії райони ряду населених пунктів.

На Слов’янському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Норцівки, Долини та Дібрівного, а в районі Богородичного ворог завдав авіаудару.

На Краматорському напрямку вогневого впливу з артилерії різних типів зазнали райони Сіверська, Григорівки та Біленького. Також ворог задіяв авіацію для ударів біля Тетянівки та Пришиба.

На Бахмутському напрямку зафіксовано вогневе ураження територій в районах Бахмута, Бахмутського і Кодеми. Ворог завдав авіаційних ударів неподалік Соледара та Бахмута, а в районі Зайцевого здійснив невдалу спробу розвідки боєм.

Наступальними та штурмовими діями противник намагався просунутися у напрямках Соледара, Кодеми, Бахмута, Зайцевого та Курдюмівки, проте отримав відсіч від ЗСУ. Таким же провальним був і ворожий наступ на Авдіївському напрямку задля просування у напрямках населених пунктів Красногорівка, Первомайське і Невельське.

На Новопавлівському напрямку ворогу теж не вдалося покращити тактичне положення у напрямках Новомихайлівки та Золотої Ниви, попри масований вогневий вплив.



Гаряче нині і на Південнобузькому напрямку, де ворог задіяв танки, ствольну артилерію та РСЗВ для обстрілів районів населених пунктів Посад-Покровське, Олександрівка, Прибузьке, Лупареве, Мирне, Новогригорівка, Червона Долина, Первомайське, Киселівка, Любомирівка, Андріївка, Новоолександрівка, Миколаївка, Князівка та Іванівка.

Нагадаємо, раніше Оперативне командування «Південь» повідомило про підконтрольність ситуації нашим захисникам. Зокрема, лише 23 серпня українські артилеристи успішно знищили 2 склади з боєприпасами та 2 командні пункти ворога.

Фото Генштабу ЗСУ

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