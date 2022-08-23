Принц Вільям та Кейт Міддлтон переїжджають з великого палацу до маленького котеджу: названі причини

Принц Вільям та Кейт Міддлтон з дітьми переїжджають з Кенсінгтонського палацу, який розташований у західній частині Лондона, у невеликий Аделаїда-котедж. Будинок знаходиться за 10 хвилин ходьби від Віндзорського замку, де живе королева Єлизавета II. Про це повідомлялося і раніше, а тепер Кембриджі оголосили про свій переїзд офіційно.

У їхньому новому будинку всього чотири спальні, вітальня та кілька службових приміщень. Він безумовно значно менший і скромніший за великий Кенсінгтонський палац. Тим самим Вільям і Кейт прагнуть підкреслити, що вони молода сучасна сім'я, яка не потребує розкоші.

Деякі британські газети вважають, що вибір котеджу у Віндзорі — це ще й камінчик у город принца Гаррі та Меган Маркл. Як відомо, Сассекси живуть у величезному особняку в Каліфорнії, який вони купили за 14 мільйонів доларів.

Котедж було побудовано у 1831 році для дружини Вільгельма IV, королеви Аделаїди. Звідси й нинішня назва будинку. Він у дуже хорошому стані. Потрібен був дрібний ремонт. Крім того, служба безпеки наполягла на невеликих змінах. Все це коштувало недорого.

Тепер Аделаїда-котедж стане головною резиденцією Вільяма та Кейт. Але Кенсінгтонський палац залишається в їхньому розпорядженні, як і будинок Анмер-Холл у Сандрінгемі.

Аделаїда-котедж

Ще одна причина переїзду — турбота про дітей. Герцог і герцогиня хочуть, щоб Джордж, Шарлотта та Луї росли в спокійній атмосфері трохи далі від галасливого Лондона. У Віндзорі гарна природа та чисте повітря.

Джордж, Шарлотта та Луї ходитимуть разом до приватної школи Лембрук. Вона знаходиться у Беркширі. Школа практикує спільне навчання хлопчиків та дівчаток, і це особливо сподобалося Кейт. Вільям погодився з дружиною. Сам він навчався у приватній школі для хлопчиків.

Приватна школа Лембрук

У рекламному проспекті Лембрука сказано, що школа надає «першокласне навчання та чудові умови». До них належать 25-метровий басейн, поле для гольфу, фруктовий сад, пасіка, невелика ферма з курями та свинями, чудовий ліс.

Навчання однієї дитини коштує 20 тисяч 997 фунтів на рік (24 тисячі 830 доларів). Це означає, що за трьох дітей Кембриджам доведеться платити 74 тисячі 490 доларів.

Зрештою, третя причина переїзду — Єлизавета ІІ. Королева вирішила, що більшу частину часу житиме у Віндзорському замку. І таке сусідство ще раз підкреслює близькість між Вільямом і бабусею. Такі довірчі відносини між ними посилюють роль герцога Кембриджського у державних справах.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, як принцеса Шарлотта провела день із батьками у Бірмінгемі на Іграх Співдружності.

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