Атаки противника на Бахмутському та Авдіївському напрямках відбито, на Слов'янському ЗСУ змусили ворога втекти, — Генштаб

На Слов’янському напрямку, де напередодні ворог в районі Богородичного завдав авіаудару, росіяни намагалися вести розвідку біля цього населенного пункту, але ЗСУ завдали окупантам вогневого ураження та змусили тікати.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, звітуючи про стан справ на фронті на ранок 24 серпня.

Зазначається, що ворог продовжує ведення активних дій на Бахмутському напрямку, де зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Бахмут, Соледар, Зайцеве та Білогорівка. Противник вів безуспішні наступальні бої у напрямках Бахмутського та Кодеми.

На Авдіївському напрямку росіяни вели обстріли з артилерії різних типів біля Марʼїнки, Пісків, Нетайлового, Красногорівки та Залізного. Ворог завдав авіаудару неподалік Невельського. Окупанти намагалися вести наступальні бої у напрямку населених пунктів Піски і Невельське, але успіху не мали.

У Генштабі оприлюднили дані про втрати ворога на 24 серпня.

Фото Генштаба

За інформацією оперативного командування «Південь», за добу, що минула, ЗСУ завдали три гелікоптерні удари по скупченню живої сили, озброєння та техніки ворога у Нововознесенському, Архангельському і Правдиному. Також добре попрацювали ракетно-артилерійські підрозділи. У підсумку вороже військо було скорочено на 13 рашистів, самохідну гаубицю «Мста-С» та три одиниці автомобільної техніки. Знищено склад боєприпасів у Нововоскресенському.

Корабельне угруповання ворожого флоту зменшено до 10 маневруючих вздовж кримського узбережжя одиниць. Серед них 4 ракетоносії, один з яких підводний, споряджені 28 ракетами типу «Калібр», у стані готовності до нанесення ракетного удару по всій території України.

Нагадаємо, що військовий експерт Олег Жданов заявляв про намагання росіян тиснути на Україну, аби змусити до переговорів. На його переконання, окупанти розуміють, що дійшли до фінальної межі — їхні війська не можуть далі наступати, а градус протистояння дуже високий. Він вважає, що Україна вже пройшла точку неповернення у повномасштабній війні.

Фото Генштаба ЗСУ

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