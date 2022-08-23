Шахрая, що зазіхнув на 25 мільйонів чужих гривень, випустили під заставу у 740 тисяч гривень

Більше третини мільйона гривень стало здобиччю головного економіста одного з банківських відділень столиці. Він дізнавався у пенсіонерів їхні дані та потроху крав у них гроші. Але його «перевершив» інший шахрай, нещодавно затриманий у Києві, що знімав з чужих банківських рахунків мільйони гривень. Як повідомила столична поліція, кілька киян звернулося до правоохоронців із заявами про те, що хтось знімає готівку з їхніх рахунків. Вдалося зʼясувати, що 62-річний киянин приходив до відділень банків у Шевченківському районі та за підробленими паспортами знімав гроші. Таким чином йому вдалося заволодіти кількомастами тисячами гривень. Та це, як виявилося, було тільки невеликою частиною його здобичі. Про те, як затримали шахрая, «ФАКТАМ» розповів керівник Деснянської окружної прокуратури Антон Єфімов.

— Зловмисник відвідав одне з відділень банку в Деснянському районі, в якому був відкритий рахунок людини, що виїхала за кордон з початком війни, — розповів Антон Єфімов. - На валютному рахунку знаходилось 700 тисяч доларів (23 мільйони у гривневому еквіваленті). Там, видаючи себе за власника рахунку, чоловік попросив змінити номер мобільного, до якого була привʼязана картка, — щоб повідомлення про операції з рахунком не приходили справжньому власнику, бо той міг відреагувати й заблокувати ці операції. Надав підроблений паспорт тощо. Працівник банку помітив відмінності в зовнішності відвідувача та власника рахунку, але не подав виду і повідомив про це службу безпеки, тому СБ одразу ж взяла це питання на контроль.

Після зміни номера мобільного шахрай поїхав до іншого відділення, де за цими ж підробленими документами відкрив нову картку на імʼя того ж власника, але вже привʼязану до свого телефону. І гроші з першої картки планував перевести на нову. Та коли приїхав до третього відділення, щоб це зробити, там на нього вже чекала служба безпеки.

Він підписав усі необхідні папери (тобто було зроблено все, щоб заволодіти чужими грошима), був упевнений, що гроші вже йому перевели, після чого у банк викликали поліцію й зловмисника на місці затримали. Встановили його особу: безробітний, раніше не судимий, нічим не примітний киянин, середня освіта. Одружений, троє повнолітніх дітей. Є квартира на Позняках, яка зараз знаходиться під арештом — він брав у сестри гроші, не віддав, і вони за це судяться.

Під час розслідування вдалося встановити, що аналогічним чином він діяв і на території Шевченківського району, де заволодів 1,7 мільйона гривень іншого власника, що теж виїхав за кордон, перевівши їх на нову картку, після чого перевів гроші у готівку. Але програма банку не дозволяє знімати більше певного ліміту. Тому там він знімав гроші 18 разів — 9 епізодів уже доведено, йому повідомлено про підозру. Ще 9 — «у процесі», його впізнали працівники банківських відділень, незабаром по цих епізодах також повідомимо підозру.

Він застосовував різного роду засоби конспірації: перевдягався, надягав окуляри, накладні вуса, бороду носив, зачіску змінював тощо, щоб бути хоч якось схожим на власників рахунків. Якщо добре придивлятися, то зловмисник та власники рахунку не схожі. Власник повніший, наприклад. Але якщо побіжно глянути, то можна й сплутати.

Зараз у ході досудового розслідування займаємося питанням: як зловмисник дізнався, у кого на рахунках є гроші, номери рахунків, паспортні та інші дані власника, як він виглядає… Є різні версії — можливо, хтось із близького оточення власників рахунків йому цю інформацію надав. Або ж хтось із працівників банків йому допомагав. Звичайно, цю інформацію йому хтось надав. І розказав, що власники знаходяться не в Україні, а за кордоном. А коли людина знаходиться не в Україні — йому складніше віддалено стежити за рахунками. Та й паспорт він теж не сам підроблював, тому перевіряємо на причетність до цього злочину різних людей. Не можу стверджувати, був він головним чи не головним у групі, але точно не він один виконував цей злочин.

Альтернативою тримання під вартою суд обрав затриманому заставу 740 тисяч гривень. Ці гроші були внесені — можливо, гроші належать його спільникам. Річ у тім, що, коли обирали запобіжний захід, то брали до уваги замах на заволодіння (хоч він і все зробив, щоб вкрасти 23 мільйони, та гроші зловмисник не встиг перевести у готівку, бо його затримали). Про заволодіння 1,7 мільйона, що більш ніж удвічі перевищує заставу, ми ще не знали. Тому з урахуванням нових обставин запобіжний захід може бути переглянутий.

Підозрюваний поки що нічого не визнає і мало що говорить, посилаючись на ст. 63 Конституції України — право не давати покази проти себе.

За різними епізодами затриманому киянину інкримінують підроблення документів та шахрайство, вчинене повторно у великих та особливо великих розмірах. Найсуворіше покарання за це — 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як за допомогою фейкових сторінок у соцмережах українців розводять на гроші.

Фото надано пресслужбою Київської міської прокуратури

664

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram