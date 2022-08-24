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Україна

У росії виявили табір, де полонених українців «перевиховують» тортурами

11:37 24 серпня 2022
В&#39;язниця

Військовий експерт Дмитро Снєгірьов, який раніше попереджав, що окупанти збираються влаштувати теракт під час «суду» над «азовцями», розповів про концтабір для військовополонених, де українців «перевиховують» тортурами.

На своїй сторінці у соцмережах він зазначив, що цей табір знаходиться у Тверській області рф. Він нагадав, що ООН створила комісію для розслідування загибелі українських військовополонених в колонії, яка розташована в окупованій Оленівці, де утримували полонених бійців полку «Азов».

«Утім, колонія в Оленівці не єдиним місцем утримання українських військовополонених. За інформацією аналітичного відділу ГІ „Права Справа“, на території самої рф, зокрема, у м. Кашин Тверської області на базі СІЗО № 2 створено табір для українських військовополонених. Наразі там утримуються від 150 до 200 українських військовополонених. На українських бранців чиниться фізичний і психологічний тиск. Військовополоненим не дозволяють мати зв'язок з їхніми рідними і представниками міжнародних організацій, які би мали опікуватися долею бранців», — зазначив він та додав, що українців катують, б'ють і змушують зніматися у постановочних відео, які принижують їхню людську гідність.

«Все це відбувається з наказу адміністрації закладу у рамках так званих «перевиховання» і «денацифікації», — відзначив Снєгірьов та повідомив, що СІЗО знаходиться за адресою: Тверська область, м. Кашин, вул. Червона б. 31, начальник закладу — Фролов Максим Олександрович.

За інформацією місцевих джерел, до українських бранців застосовуються тортури і психологічний тиск з метою дати свідчення проти власного командування і військово-політичного командування країни. В камерах розрахованих на три особи, постійно перебуває щонайменше 20 бранців.

Ексклюзивний матеріал «Після того, як нас змусили викопати собі могили, але все ж залишили в живих, я думав, що пекло позаду. Помилився», — в'язень Оленівки" читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

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