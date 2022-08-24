У росії виявили табір, де полонених українців «перевиховують» тортурами
Військовий експерт Дмитро Снєгірьов, який раніше попереджав, що окупанти збираються влаштувати теракт під час «суду» над «азовцями», розповів про концтабір для військовополонених, де українців «перевиховують» тортурами.
На своїй сторінці у соцмережах він зазначив, що цей табір знаходиться у Тверській області рф. Він нагадав, що ООН створила комісію для розслідування загибелі українських військовополонених в колонії, яка розташована в окупованій Оленівці, де утримували полонених бійців полку «Азов».
«Утім, колонія в Оленівці не єдиним місцем утримання українських військовополонених. За інформацією аналітичного відділу ГІ „Права Справа“, на території самої рф, зокрема, у м. Кашин Тверської області на базі СІЗО № 2 створено табір для українських військовополонених. Наразі там утримуються від 150 до 200 українських військовополонених. На українських бранців чиниться фізичний і психологічний тиск. Військовополоненим не дозволяють мати зв'язок з їхніми рідними і представниками міжнародних організацій, які би мали опікуватися долею бранців», — зазначив він та додав, що українців катують, б'ють і змушують зніматися у постановочних відео, які принижують їхню людську гідність.
«Все це відбувається з наказу адміністрації закладу у рамках так званих «перевиховання» і «денацифікації», — відзначив Снєгірьов та повідомив, що СІЗО знаходиться за адресою: Тверська область, м. Кашин, вул. Червона б. 31, начальник закладу — Фролов Максим Олександрович.
За інформацією місцевих джерел, до українських бранців застосовуються тортури і психологічний тиск з метою дати свідчення проти власного командування і військово-політичного командування країни. В камерах розрахованих на три особи, постійно перебуває щонайменше 20 бранців.
Ексклюзивний матеріал «Після того, як нас змусили викопати собі могили, але все ж залишили в живих, я думав, що пекло позаду. Помилився», — в'язень Оленівки" читайте на сайті «ФАКТІВ».
Фото Pixabay466
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