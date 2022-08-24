Почніть з молока: як позбутися мозаїки на огірках

Дачники, які вирощують на ділянках огірки, періодично стикаються з різними проблемами, пов'язаними з цією культурою. Наприклад, з тим, що огірки погано «зав'язуються» або зав'язі швидко опадають.

А ще на листі можуть з'являтися плями жовтого, білого чи бежевого кольору. Про те, як боротися з вірусним захворюванням, яке називають мозаїкою, розповідають автори «уДачного місця».

Зокрема, народним засобом боротьби з таким захворюванням називають знежирене молоко. Його потрібно розбавити водою температурою 36−40 градусів у співвідношенні 1:10 та обприскати кущі. У розчин можна додати трохи йоду — 20 крапель на відро.

Також може допомогти марганцівка — потрібно приготувати слабкий (блідо-рожевий) розчин та пролити ґрунт поблизу рослин.

Ці методи дозволять боротися із захворюванням на його початковій стадії, коли ураження листя не перевищує 20%. Якщо більше, то буде потрібно «важка артилерія».

Найпопулярніший хімічний засіб — мідний купорос.

Розчин готується так:

80 г купоросу потрібно змішати з 40 г соди і такою самою кількістю звичайного господарського мила.

Компоненти поєднуються з відром теплої води.

Добре перемішати та використовувати для обприскування ділянки.

Повторну обробку рекомендують проводити з інтервалом щонайменше тиждень.

Раніше досвідчені городники назвали причини в'янення листя у кавунів і розповіли, як із цим боротися, а також розповіли про методи боротьби з борошнистою росою у винограду.

Фото Pixabay

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