Осипається зав'язь огірків: чому це відбувається (відео)

Огірки, як і інші овочі на дачі, вимагають правильного поливу та підживлення, проте багато городників стикаються з такою проблемою, як опадання зав'язей

«В саду» зазначає, що є кілька поширених причин.

По-перше, відсутність пасинкування. Пасинки забирають вологу та корисні речовини. Рекомендується видаляти всі пасинки, що утворилися з пазух перших 3−6 листків. А ті пасинки, які сформувалися вище, прищипувати після другого листа. Стебла другого порядку — сформовані з пазух пасинків, потрібно видаляти вище за перший лист. Це роблять, коли пасинки виростають до 3- 6 см, коли рослина стає дуже розлогою — на початку або в середині липня.

По-друге, посадка огірків загущена. Рослинам не вистачає площі для харчування, вони починають хворіти та скидати зав'язі. Так що при посадці огірків потрібно уважно вивчати інформацію про те, скільки місця потрібно певному сорту.

По-третє, неправильне підживлення. Огіркам, що активно ростуть, потрібно багато вологи і поживних речовин. Коли рослини не цвітуть, їм достатньо підживлення, багатого на азот та фосфор, наприклад, гноївки. А якщо вони вже плодоносять, то потрібні добрива з переважанням фосфору та калію. Наприклад, настій трав із додаванням 1 ст. л. суперфосфату та 1 ст. попілу.

По-четверте, неправильне запилення бджолозапильних гібридів огірків у теплиці. Сорти вважають більш врожайними та стійкими до хвороб, ніж самозапильні. У таких рослин жіночий тип цвітіння — для запилення квіток потрібний пилок, який утворюється у чоловічих квітках. Для цього вдень потрібно відкривати теплицю, щоб бджоли мали вільний доступ до квітучих рослин. Або ж запилювати вручну.

По-п'яте, невчасне збирання врожаю плодів. Огірки потрібно збирати кожні два дні, не допускаючи переростання плодів. Великі огірки позбавляють поживних речовин плоди, що тільки утворюються, знижуючи якість і кількість майбутнього врожаю.

По-шосте, неправильне провітрювання теплиці. Низька або висока температура може спричинити появу великої кількості безплідної зав'язі. Слід пам'ятати, що огірки теплолюбні культури, вони не переносять протягів. Відкривати плівку в парнику рекомендується, коли температура всередині підніметься вище за 30 градусів. Роблять це по черзі: спочатку з одного боку споруди, а потім з іншого.

По-сьоме, видалення пустоцвітів. Робити цього не можна, оскільки пустоцвіти — чоловічі квітки, вони потрібні для запліднення жіночих квіток. Без них не буде запилення. Щоб не допустити появи великої кількості пустоцвітів, радять сіяти на розсаду насіння огірків 4−5 річного терміну зберігання. Якщо масове утворення чоловічих квіток все-таки відбулося, на деякий час припиніть рясний полив, обприскуючи тільки самий ґрунт під кущами. А коли листя на плетях почне в'янути, відновити звичайний полив.

Слід пам'ятати, що огірки формують більше суцвіть, ніж вони можуть прогодувати. Тому після закінчення запилення рослини завжди позбавляються зайвої зав'язі — це природний процес.

Також досвідчені садівники рекомендують обривати в огірків вуса, а коли вони перестануть з'являтися, провести омолодження куща.

Фото Pixabay

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