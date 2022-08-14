У кавунів у серпні в'яне листя: у чому причина і що потрібно робити (відео)

Незважаючи на період збору врожаю баштанних культур, що почався, дачники, які сподівалися отримати великий урожай кавунів, почали стикатися з проблемами — в'яне листя.

Про те, з чим це може бути пов'язано, розповідають автори профільних youtube каналів.

Спільними зусиллями вдалося з'ясувати причини того, що листя в'януть:

1. Відсутність достатньої кількості вологи. Якщо грунт занадто сухий, то листя почне швидко сохнути. Спочатку вони стають млявими, а потім просто опадають. Позбутися проблеми допоможе правильний полив.

2. Висока температура. Кавуни не завжди добре переносять спеку. Листя починає скручуватися за наявності несприятливих умов. Щоб цього не сталося, важливо стежити за температурним режимом.

3. Відсутність корисних мінералів у достатній кількості. Щоб рослина могла нормально розвиватися, потрібно регулярно вносити підживлення. Млявість баштана говорить про недостатню кількість корисних речовин.

При цьому в'янення найчастіше викликається такими хворобами:

1. Антракноз. Це поширене інфекційне захворювання. Найчастіше його розносять комахи. Його можна розпізнати у процесі проведення візуального огляду. Тканини листя починають поступово в'янути і відмирати, що спричинено нестачею поживних компонентів.

2. Фузаріоз. Збудником цієї проблеми зазвичай є грибок. У першу чергу починає страждати листя і стебла.

Також існують інші хвороби, які здатні призвести до того, що листя будуть в'янути. Однак інші захворювання трапляються не так часто.

Вплив комах на листя.

Багато дачників вирощують кавуни у теплицях. При цьому вони вважають, що в теплиці кавуни захищені від різних шкідників. Однак дрібні шкідники без проблем можуть проникнути в теплицю. До поширених видів комах відносяться:

1. Баштанна попелиця. Ця комаха може з'явитися на листі баштана або на стеблах квітів. Попелиця висмоктує всі соки з листя, тому вони починають в'янути. Ці шкідники утворюють речовини, що призводять до появи грибка на рослинах.

2. Мурахи. При першій появі слід розпочинати негайну боротьбу. Варто пам'ятати, що комахи переносять попелицю.

3. Дротяники. Ці шкідники найчастіше з'являються у вологому середовищі. Комахи пошкоджують листя, тому вони не можуть нормально рости.

Запобігти в'яненню листя кавуна допоможе своєчасна обробка. Для захисту краще користуватися хімічними препаратами. Городники стверджують, що найважче боротися з вірусними хворобами.

Тому найкраще спробувати запобігти зараженню на ранніх етапах. Також фахівці рекомендують ретельно дезінфікувати всі інструменти, що використовуються під час роботи з рослинами.

Серпень також є часом дозрівання помідорів. Щоб урожай був хорошим, досвідчені городники радять використовувати як підживлення розчини із сіллю.

Фото Pixabay

48

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram