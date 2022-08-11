Трохи деревного вугілля — і борошнистої роси на ягодах винограду не буде

Виноград в Україні люблять і вміють вирощувати. Виноградарі часто діляться досвідом по вирощуванню лози та боротьбі з шкідниками та хворобами рослин.

Чимало виноградарів скаржаться — ягоди перестали рости і вкриваються біло-сірим нальотом. Мова йде про грибкову хворобу оїдіум, або, як ще його називають, борошниста роса. Вона вражає лозу, листя, цвіт і самі плоди. Як з нею боротись — розповів виноградар зі стажем Віктор Семенюк.

«Внесіть під виноград перепалене деревне вугілля (приблизно одне відро). Користь від нього подвійна. Виноград найкраще росте у ґрунті, що має нейтральну кислотність (рН 5−7). Під час дощів вона зростає, а деревне вугілля діє як сорбент, вбираючи у себе надмір кислотності. Також воно допоможе подолати борошнисту росу. Якщо ягоди винограду вже встигли дозріти, то споживати їх можна, промивши під проточною водою. Для людини оїдіум не є небезпечним».

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як отримати щедрий урожай винограду, адже він знадобиться для приготування вина після перемоги.



80

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram