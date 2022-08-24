цукрова флористка з Івано-Франківська Наталія Лупич, — справжні витвори мистецтва. Їх не відрізнити від живих. Невипадково роботи майстрині відзначені двома золотими медалями на Міжнародному кондитерському конкурсі Cake International. Квіти, що створює для декору тортів, — справжні витвори мистецтва. Їх не відрізнити від живих. Невипадково роботи майстрині відзначені двома золотими медалями на Міжнародному кондитерському конкурсі Cake International. У інтерв’ю «ФАКТАМ» Наталія Лупич розповіла про те, як створює свої шедеври.

«Моє життя повністю змінилося — я просто марила цими квітами»

— Наталіє, з чого все почалось?

— За фахом я педагог, працювала у дитсадку, а п’ять років назад вперше дізналась про існування такого неймовірного декору для тортів, як квіти з цукрової мастики, — розповідає Наталія Лупич. — Це трапилось випадково і несподівано. У моєї молодшої дочки наближався день народження — вісімнадцятиріччя. Ми вирішили відсвяткувати цю подію у ресторані. І коли дійшла справа до замовлення торта, виникло запитання: як його декорувати — квітами чи без них? І якими саме квітами — живими чи з цукрової мастики?..

Ось тут я вперше і дізналась не лише про існування цукрової мастики, а й про квіти з неї. Відтоді моє життя повністю змінилося. Я просто марила цими квітами! Перевернула «догори дриґом» весь інтернет, знайшла безліч інформації про кондитерів-декораторів. Дізналась, що є такий напрям в кондитерському мистецтві, як цукрова флористика. Я просто закохалася у квіти, створені людськими руками з такого, здавалось би, ненадійного матеріалу, як цукор. Адже основним інгредієнтом цукрової мастики є саме цукрова пудра.

Соняшник, створений майстринею, неймовірний

— Створення таких квітів — філігранна робота.

— Так. Спочатку я самостійно навчалась цукрової флористики, постійно підшукуючи матеріал у соцмережах. А потім почала відвідувати майстер-класи. Так моє хобі переросло в найбільше захоплення мого життя. Щоразу, коли брала до рук матеріал, намагалась створити квіти «живими» — передати, наскільки це можливо, кожний вигин пелюсток та листя, показати їхній «рух» — наче вітром скуйовджені пелюстки, злегка надірвані, припечені сонечком… Хотіла передати тонуванням всі відтінки, що присутні в даній рослинці. І як раділа, коли мені це вдавалось. Яке ж було щастя, коли моїми квітами почали прикрашати тортики!

Цвіт яблуні з цукрової мастики – справжній шедевр

— Як же ви створюєте таку красу?

— Для мене створення нових квітів — це ціла історія. Зазвичай йду у квітковий магазин і обираю квіти, які мені саме тепер хочеться відтворити у цукровій мастиці. Вдома здійснюю покроковий аналіз будови рослини: розбір по пелюстках, листочках, вивчаю форму тичинок… Роблю фото або невеличке відео, фіксуючи розміри. Навіть звертаю увагу на зів'ялі пелюстки, колір, форму. Стаю на деякий час «ботаніком». Надзвичайно люблю передавати у своїх квітах процеси «життя рослини». Що я маю на увазі: надірване вітром листячко, припечена сонечком пелюстка, дірочка, яку проїла комашка… Всі ці елементи й роблять мої квіти з цукрової мастики «живими».

Троянда – найулюбленіша квітка майстрині

Треба сказати, що процес створення квітки зовсім не швидкий. Потрібно мати достатньо терпіння. Інгредієнти, які необхідні для замісу цукрової мастики, абсолютно звичайні. Це желатин, цукрова пудра, білок курячого яйця, харчовий згущувач. Цукрова мастика виходить смачна. Але квіти з цукрової мастики — це передусім декор. Красивий та вишуканий — для святкових тортів, в основному весільних та ювілейних. Торти з такими квітами дивують та радують.

«Відсилаючи роботу на конкурс, я страшенно переживала. Боялася, що осоромлюсь і отримаю найнижчий результат»

— Важко здобути золоту нагороду у міжнародному конкурсі, що проходив у Великобританії?

— Я вирішила спробувати свої сили на міжнародному конкурсі кондитерського мистецтва Cake International в категорії «Цукрова флористика». Проте через пандемію він проходив в режимі онлайн. Я відправила фото своїх робіт. А підштовхнула мене до цього рішення мій наставник Альона Уйшаг, за що я їй дуже вдячна. Так я отримала своє перше золото. Потім були ще одна золота і дві срібні нагороди. Для мене отримати такі високі бали від судів світового рівня було надзвичайним дивом! Я вірила і не вірила… Це неймовірно почесно. Бо ж у конкурсі брали участь представники 59 країн.

Відсилаючи роботу на конкурс, я страшенно переживала. Боялася, що осоромлюсь і отримаю найнижчий результат. Оцінювання відбувалось за наступними критеріями: загальне враження від роботи, ступінь складності, технічна якість виконання, увага до деталей. За правилами конкурсу, ми надсилали кілька ракурсів фото квіткової композиції. Використання фільтрів не дозволялося. Взагалі правила були дуже суворі. Вимагалася ботанічна точність у всьому: кількість та форма пелюсток, листя, чашолистків на певних квітах, передача природного кольору.

Красуня-фуксія з пуп’янком відтворена Наталією Лупич так майстерно, що її не відрізнити від справжньої квітки

— Як ви створювали свій «золотий» букет?

— Запропонована тема звучала так: «Old Master's Still Life Composition» — «Роботи майстрів старої школи». Для того щоб створити свій «натюрморт», мені довелося поринути в атмосферу 16−18 століть у Голландії. Екскурс вийшов захопливим, бо картини того часу зазвичай несли в собі зашифроване послання від автора до глядача. Наприклад, пишні троянди були символом розкішного життя і водночас натякали на його недовговічність. Гортензія — символ чистоти помислів. Півонії — насолода радощами життя. Білі лілії — символ непорочності Діви Марії.

«Золотий букет» - так Наталія Лупич називає квіткову композицію, яка була відзначена золотою медаллю на Міжнародному кондитерському конкурсі

«Мене надихають неймовірні відгуки поціновувачів моєї творчості»

— Дуже гарно!

— Часто мої квіти з цукрової мастики плутають з живими. Але бувало образливо, коли мене у соцмережах звинувачували у тому, що ніби на світлинах видаю живі квіти за свої. Писали: «Не дуріть народ! Це живі квіти! Їх навіть гусінь поїла». Й обводили колом на моїх світлинах ті самі «дірочки» на листочках та пелюстках, які я так люблю відтворювати. Вважаю, що саме такі елементи і роблять мої квіти з цукрової мастики майже «живими». Отож, я не ображалась, а сприймала такі відгуки як комплімент.

— Нині ви вже успішно навчаєте мистецтва створювати цукрові квіти інших?

— Мої майстер-класи досить популярні в різних країнах світу. У мене є учні в Україні, Європі, США та навіть на африканському континенті. До речі, вони мене надихають йти у мистецтві далі, створювати ще більш досконалі квіти. Пишаюся кожною їхньою роботою як своєю! На жаль, я не володію англійською мовою настільки, щоб нею викладати. Отож, дівчата дивляться на мої руки й, якщо їм щось не зрозуміло, то ми переписуємось, використовуючи діджитал-перекладач.

Наталія Лупич: «Якщо мої квіти приносять людям щастя та радість в цей нелегкий для нас всіх час, я щаслива!»

— Яка квітка у вас найулюбленіша?

— Троянди — вишукані, ніжні та пишні, оксамитові з неймовірним ароматом. Повз них ніколи не можу пройти.

— Що вас надихає сьогодні у такий непростий час?

— Неймовірні відгуки поціновувачів моєї творчості, світлини з роботами моїх учениць, які вперше створили цукрову красу. Все це надихає та не дає зупинятися. Знаєте, якщо мої квіти приносять людям щастя та радість в цей нелегкий для нас всіх час, я щаслива!

Фото з альбому Наталії Лупич

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