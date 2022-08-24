В росії призначили винагороду в мільйон карбованців за командирів «Азова»

Сьогодні у тимчасово окупованому Маріуполі рашисти планують влаштувати судилище над полоненими бійцями полку «Азов».



А тим часом мвс росії обіцяє виплатити 1 млн руб за допомогу у затриманні командирів «Азова» — Костянтина Немічева та Сергія Величка, передає «РИА Новости».

Українців звинувачують у тортурах російських військовополонених.



«Азов» був створений у Маріуполі у травні 2014 року як підрозділ, до якого входили добровольці. Спочатку це був батальйон патрульної служби особливого призначення МВС України, але пізніше був розгорнутий до полку та незабаром прийнятий до складу Нацгвардії України.



Костянтин Немічев — сержант Нацгвардії. Був учасником Революції Гідності. У 2014−2016 роках служив у батальйоні та полку «Азов».

Брав участь у боях за Широкине, обороні Маріуполя.



Навесні 2022 року, після повномасштабного вторгнення росії в Україну, для боротьби з російськими окупантами, у Харкові разом з Сергієм Величком створив спецпідрозділ «KRAKEN», який очолив.



Сергій Величко — український військовий, доброволець та ветеран полку «Азов», у складі якого з 2014 року брав участь у бойових діях на Донбасі. Командир розвід диверсійного батальйону «АЗОВ» Харків у складі спецпідрозділу «KRAKEN». З березня 2022 року захищає Харківщину від російських окупантів.



У росії український полк «Азов» визнали терористичною організацією. Для засновників та керівників підрозділу передбачено покарання — позбавлення волі терміном від 15 до 20 років, для пересічних учасників — терміном від п'яти до десяти років.



На днях фсб росії звинуватила нібито учасницю «Азова» у вбивстві доньки пропагандиста «руського міра» дугіна. У полку «Азов» спростували заяви російської спецслужби й заявили, що жінка, на яку вказали в росії, ніколи не була в їхньому підрозділі.



Українські військові вважають, що смерть дугіною хочуть використати під час так званого «суду» над полоненими «азовцями».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський назвав судилище над «азовцями» гидким та абсурдним, додавши, що це буде тією лінією, за якою будь-які переговори з росією стануть неможливими.

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