Щасливі та безтурботні: Катерина Осадча зворушливо звернулася до Горбунова в день його народження

Телеведучий, актор та продюсер Юрій Горбунов 24 серпня, у День Незалежності України, відзначає день народження. Йому виповнюється 52 роки. Іменинника зворушливо привітала дружина Катерина Осадча. Вона опублікувала в Інстаграм архівні фото, зроблені під час святкових заходів у Києві цього дня рівно рік тому, коли ми відзначали 30-ту річницю Незалежності, були щасливими у вільній країні. Тоді Катя лише народила їхнього другого сина і вперше з'явилася на публіці.

Телеведуча зворушливо привітала чоловіка, зізнавшись йому в коханні та побажавши повторити такі ж фото у мирній Україні.

«Мій милий Юрко, сьогодні особливо щемливо вітати тебе з днем народження одночасно з Днем Незалежності. На фото ми рік тому, щасливі і майже безтурботні. Я бажаю тобі якнайшвидше зробити таке святкове фото на честь Перемоги. Я люблю тебе», — написала Катя під фото.

Юрій у коментарі відповів їй: «Дякую тобі, моя любов!».

Друзі та шанувальники зіркової пари також залишають вітання у коментарях.

Нагадаємо, 19 серпня молодшому синові Горбунова та Осадчій виповнився рік.

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Фото: instagram.com/kosadcha

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