«Слід залишати так званий кожух»: як зберігати капусту після збору урожаю

Вже зовсім скоро розпочнеться сезон збору пізніх сортів білоголової капусти. А як найкраще зберігати цей овоч, знає господарка з Вінниччини Людмила Ткачук.

«Аби завжди мати добру зимову капусту, слід через 2 — 3 роки міняти сорти, — каже Людмила Ткачук. — Щоб пересвідчитись, що капуста вже достигла, є лайфхак. Натискаємо легенько зверху на головку: якщо відчувається, що вона туга і пружна — можна збирати. Ознакою достиглості капусти є і те, що центральна частина головки світліша від країв, а нижні листочки починають підсихати.

Збирати капусту пізніх сортів найкраще, коли надворі суха погода. Якщо ж дощова, то зрізані головки слід перед зберіганням просушити декілька днів, аби згодом не гнили. Щоб зимова капуста довго зберігалася, слід залишати їй так званий кожух — це 3 — 6 нижніх великих листків. Температура у погребі має бути +1−4 градуси за Цельсієм. А сам погріб слід за 3−4 дні до збору урожаю і до того, як занесете туди капусту, побілити".

Раніше «ФАКТИ» пояснювали, як без хімії врятувати капусту від шкідників.

Фото: pixabay.com

62

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram