Зубна паста проти гусіні: як без хімії врятувати капусту від шкідників

Відлякувати капустяних шкідників можна не тільки «хімією», але й застосовуючи різні «народні» засоби — золу, тютюновий пил, ставити клейові пастки або зробити профілактику розчином на основі валеріани.

Автори ресурсу «Дачник» додали до цього списку ще кілька методів.

Зокрема, для боротьби з метеликами пропонують використовувати зубну пасту з ментолом або м'ятою. Для цього вміст тюбика розмішують у 5 літрах води, дають розчину кілька годин настоятися та обприскують качани.

Капуста покривається плівкою із запахом, який не подобається метеликам — вони не сідають на рослини та не відкладають личинки.

Також качани можна обприскувати розчином з додаванням оцту — у 10 літрах води розводиться склянка 9% оцту. Розчин рекомендують застосовувати увечері — вдень сонце може все спалити.

Добре працює і сольовий розчин — 2 столові ложки солі на 10 літрів води.

Дачникам, які стикаються з тим, що капуста погано дозріває або не зав'язує качани, досвідчені городники радять звертати увагу на час висадки в ґрунт, погодні умови та своєчасне внесення калію.

Фото Pixabay

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