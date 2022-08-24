Чи буде допомога «по малозабезпеченості», якщо у власності сім’ї дім на лінії зіткнення: фахівці дали відповідь

Для підтримки українців, які перебувають у скрутному становищі, понад 20 років тому було запроваджено державну соціальну допомогу «по малозабезпеченості» (про соціальну допомогу та виплати під час війни читайте тут). Хто наразі має право на її отримання, розповіли фахівці Юридичного порадника для ВПО:

«Державна соціальна допомога «по малозабезпеченості» призначається і виплачується сім’ям, які постійно проживають на території України та з поважних або незалежних від них причин мають середньомісячний сукупний дохід менший від прожиткового мінімуму для сім’ї.

Дохід при цьому враховується за останні два квартали, що передують місяцю звернення за призначенням державної соціальної допомоги. Так, у разі подання документів на виплату у проміжку з серпня по жовтень 2022 року до уваги братимуться доходи родини за січень-червень 2022 року (І та II квартали). Щоб зрозуміти, чи є у вас право на допомогу «по малозабезпеченості», для початку необхідно підрахувати отримані вами доходи за відповідний період. Провести підрахунки ви можете і самостійно, керуючись затвердженою урядом методикою".

Що ж до осіб, кому може бути відмовлено у такій допомозі, то список досить вагомий:

«Якщо хто-небудь зі складу родини протягом 12 місяців перед зверненням за наданням допомоги здійснив покупку або оплатив одноразово послуги на суму, яка на дату купівлі та оплати перевищує 50 тис. гривень. Або ж у власності сім’ї є друга квартира (будинок), крім житла: розташованого на тимчасово окупованій територій або лінії зіткнення; непридатного для проживання, що підтверджено актом обстеження; отриманого дитиною-сиротою, дитиною, позбавленою батьківського піклування, особою з їх числа за рахунок державного чи місцевого бюджету; у гуртожитках.

За наявності другої квартири чи будинку на допомогу можуть розраховувати багатодітні малозабезпечені родини за умови, що загальна площа такого житла не перевищує 13,65 кв. метра на одного члена сім’ї та додатково 35,22 кв. метра на сім’ю. Або ж у власності сім’ї є більше ніж один автомобіль, транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації, з дати випуску якого минуло менше ніж 15 років.

При цьому не враховуються: мопеди та причепи; транспортні засоби, отримані безоплатно чи придбані на пільгових умовах через органи соціального захисту населення; транспортні засоби, придбані батьками — вихователями дитячих будинків сімейного типу; працездатні члени такої родини, які досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи, не працювали, не проходили військової служби, не провадили підприємницької чи професійної незалежної діяльності, не здобували освіти за денною або дуальною формою здобуття освіти, не зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні або як такі, що шукають роботу, сумарно більше ніж три місяці протягом періоду, за який враховуються доходи. Але допомогу все ж може бути призначено, якщо такі особи, зокрема, доглядали за дітьми до досягнення ними 3-річного віку або за особою з інвалідністю II групи внаслідок психічного розладу, або за дитиною з інвалідністю віком до 18 років тощо".

Як повідомлялося раніше, в Україні збільшили розмір соціальних стипендій, вже відомо, скільки отримуватимуть сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Крім того, ООН розширює програму багатоцільової грошової підтримки українців, які постраждали внаслідок російської агресії.

Фото: pixabay.com

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