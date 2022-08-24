Справжній друг: Борис Джонсон раптово приїхав в Україну

24 серпня, у День Незалежності України у Києві приїхав британський прем'єр-міністр Борис Джонсон. Це вже третій його візит до нашої країни після початку широкомасштабного вторгнення росії.

Про це повідомив український президент Володимир Зеленський, який назвав високого гостя великим другом України: «Борис, дякую за безкомпромісну підтримку нашої країни з перших днів повномасштабної російської агресії, за стійке відстоювання інтересів України на міжнародній арені! Нашій державі пощастило мати такого друга!»

Раніше британський прем'єр-міністр, вітаючи Україну з Днем Незалежності, сказав, що ніколи не сумнівався, що українці переможуть у цій війні і що жодна сила у світі не подолає патріотизм громадян. "У День Незалежності України я хочу, щоб її народ знав: Великобританія стоятиме поряд з вами стільки, скільки знадобиться!" - сказав він.

У мережі вже з'явилося відео, як Зеленський із Джонсоном були на Хрещатику, де до Дня Незалежності розмістили підбиту техніку окупантів.

Борис Джонсон оголосив про новий пакет допомоги від Великобританії на 54 мільйони фунтів: до нього, у тому числі, увійдуть 850 ручних мікродронів Black Hornet. Як передає «Суспільне», також Великобританія готується надати Україні транспортні засоби для пошуку мін у прибережних водах — найближчими днями українські фахівці навчатимуться користуватися ними у Британії.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Великобританії 6 вересня залишить свою посаду — її обійме новий лідер Консервативної партії: або колишній міністр фінансів Ріші Сунак, або чинна міністерка закордонних справ Ліз Трасс. У пресі з'явилася інформація, що Борис Джонсон може боротися за пост генерального секретаря НАТО.

Фото — скріншот

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