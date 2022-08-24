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Суспільство та люди

В Україні планують скоротити терміни підготовки бакалаврів та магістрів

18:16 24 серпня 2022
Студенти

В Україні, де цього навчального року, який розпочнеться 1 вересня, кожна школа визначатиме тривалість та структуру навчання, планують зробити більш гнучкішими тривалість навчання у вишах.

Як повідомляє «Соціальна інформаційна платформа», профільне міністерство презентувало проект Плану відновлення освіти та науки. В Міністерстві освіти та науки, зокрема, зазначили, що однією з проблем у системі вищої освіти є жорстко зафіксована в законодавстві тривалість освітньої програми.

А система гнучкої тривалості навчання, яку хочуть запровадити, передбачає можливість проходження освітньої програми бакалаврату у термін від 2 до 6 років, а магістратури — від 1 до 4 років.

В МОН вважають, що перехід на трирічний бакалаврат та дворічну магістратуру, зокрема, сприятиме зменшенню середнього віку виходу на ринок праці фахівців з вищою освітою.

Раніше у МОН заявляли, що з 1 вересня навчальні заклади, в яких є укриття та вистачає місць для учнів, можуть розпочати роботу в очному режимі. У тих школах, де в укриттях не вистачає місць, уроки відбуватимуться у дві зміни.

Фото Pixabay

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