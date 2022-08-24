У рашистів не склалося з масованим ударом по Україні: у розвідці назвали дві причини

Президент росії володимир путін, який дуже любить символи, не міг пропустити День Незалежності України. Влада, експерти, ЗМІ попереджали про можливі масовані ракетно-бомбові удари по населених пунктах. Росіяни значно сповільнилися та виснажилися, тому обстріли ведуться, але немає масових атак на українські міста.

Про це в етері телемарафону повідомив начальник Головного управління розвідки Міноборони, голова Комітету з розвідки при президенті України Кирило Буданов.



«Щодо того, чому немає цих „розрекламованих“ у ЗМІ будь-яких ракетних ударів, особливо нових, я можу відповісти, що росія досить сильно уповільнила свої темпи наступу і причиною цього є значне виснаження, перш за все, ресурсної бази росії. По-друге — це морально-психологічна втома від цих бойових дій. Бо, хоч вони й загарбники, але вони теж втомлюють себе. Справа у цьому», — сказав він.

Нагадаємо, росія хотіла взяти Київ за три дні, а решту України за тиждень-два. Тепер у кремлі шукають винних у тому, чому «спецоперація» пішла не за планом.



Західні експерти зробили свій аналіз за пів року російсько-української війни. Основне — Україна встояла і дає відсіч загарбникам, а міф про російську армію розвіяний. Весь світ побачив, що являє собою «друга армія» світу та на що вона здатна. Усі свої невдачі на фронті росіяни компенсують потужними ракетними ударами по мирному населенню.

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