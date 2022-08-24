Окупанти «замінували» будівлю філармонії в Маріуполі, де мають намір «судити» захисників «Азовсталі»

В окупованому Маріуполі, де рашисти збираються влаштувати «суд» над полоненими «азовцями», військові зс рф перекрили квартал з будівлею філармонії — це триває вже другу добу поспіль.

«Вчора працівникам — робочим філармонії — наказали не виходити на роботу. Вранці до будівлі підїхало три автобуси у супроводі п’яти КАМАЗІВ з військовими. Хто і нащо — поки невідомо», — повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його інформацією, підконтрольні окупаційної владі Маріуполя пабліки повідомили про мінування філармонії і знаходження щонайменше одного вибухового пристрою.

«Ця інформація з посиланням на „моє джерело в філармонії точно бачило“ схожа на підготовку інформаційного простору до чергової провокації росіян за участі наших захисників. Фактичне мінування в умовах жорстких заходів безпеки в будівлі філармонії та поруч просто неможливо. Тому, звертаємо увагу на розповсюдження такої інформації та просимо розголосу ЗМІ з метою запобігання будь-яких провокацій російською стороною. Як показує досвід — вони досі бояться публічності», — підкреслив він.

Петро Андрющенко додав, що дата початку судилища залишається невідомою, однак сукупність факторів як то закінчення будівельних робіт, нетипова навала російських пропагандистів в Маріуполь свідчить про те, що рахунок може йти якщо не на години, то на дні.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський назвав судилище над захисниками «Азовсталі» мерзенним та додав, що це стане лінією, якою росія відріже себе від переговорів.

Ексклюзивний матеріал «Судилище над „азовцями“ — єдина можливість московитів показати „дяді вані із Рязані“, що „жертви нє напрасни“, — Віктор Бобиренко» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

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