«Щоб кожна українська родина об’єдналася під мирним небом якомога скоріше»: відомі артисти потужно привітали захисників з Днем Незалежності

У День Незалежності, який ми вперше відзначаємо в умовах війни, під сигнали тривоги й під російськими ракетами, відомі артисти звернулися до тих, завдяки кому живемо на своїй землі — до мужніх захисників. Олеся Жураківська, Юрій Горбунов, Максим Девізоров та інші записали відео, в якому привітали воїнів зі святом, а також подякували за безкомпромісну й самовіддану боротьбу з ворогом, побажали якомога скоріше здобути перемогу й неушкодженими повернутися до своїх родин.

Актор Максим Девізоров, зірка серіалу «Перші ластівки», нещодавно знімався в кіно та грав у театрі, а з початку російського вторгнення вступив до лав ЗСУ. А нещодавно він одружився на своїй колезі — акторці Світлані Гордієнко.

«Я на власному досвіді переконався, як це буває непросто — боронити нашу землю. Тому сьогодні, в День Незалежності України, я хочу побажати нашим захисникам повернутися додому. Але перед цим гідно виконувати свій обов’язок, священний обов’язок. Хочу, щоб кожна українська сім’я об єдналася якомога скоріше під вільним небом», — звернувся Максим Девізоров.

«Слава Україні! Героям слава!» Слова, якими ми протягом останніх 30 років вітаємося одне з одним, тепер набули нових значень. Коли ми тепер відповідаємо: «Героям Слава», перед очима саме ви — наші захисники і захисниці. Саме ви є тими героями, які щодня наближають нашу перемогу. Бережіть себе", — побажав телеведучий, актор і продюсер Юрій Горбунов, який під час війни став волонтером.

«Наша Незалежність, тобто воля, це — сутність української душі. Саме тому ми не можемо без цієї волі жити. Саме тому ми виборюємо її. Це наше існування. Саме ви — запорука нашого спокою і нашої волі. Ми стоїмо стіною, тому що віримо вам, тому що ви попереду. Бажаю вам сил, Божого благословення», — від щирого серця каже акторка Олеся Жураківська.

Також зірки шоу-бізнесу привітали Україну з Днем Незалежності.

А Юрій Горбунов 24 серпня відзначає ще й день народження.

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