Президент України Володимир Зеленський, який раніше попереджав, що у разі «судилища» над «азовцями» росія відріже себе від переговорів, під час другого саміту Кримської платформи заявив, що наразі наша країна не готова йти на припинення вогню і що жодного нового «Мінська» більше не буде.

За його словами, українська сторона не хоче повторювати негативний досвід Мінських домовленостей, які призвели до втрати контролю над територіями: «У тій точці, де ми перебуваємо, до режиму припинення вогню ми не готові. Ми пояснили, що «Мінська-3, чи «Мінська-5», чи «Мінська-7» не буде. Ми в ці ігри не гратимемо, ми так втратили частину наших територій. І всі це прекрасно розуміють, всі від нас це почули. Тому що це — пастка. Ми розуміємо».

За його словами, режим припинення вогню може затягнутися на роки і Україна залишиться без частини територій на півдні та не матиме виходу до моря, а країна-агресор за деякий час може знову розпочати воєнні дії, намагаючись відібрати Миколаїв, Одесу, та навіть повторити спробу захоплення Києва.

У той же час він наголосив, що чим довше триватиме війна, розв’язана росією проти України, тим дорожче вона коштуватиме і для всього світу, і для самої рф. «Для нас вартість найбільша, бо гинуть люди. Хтось у Європі вже відчуває. В інших частинах світу ще не так відчувається, але блокування Чорноморського узбережжя каже, що може бути голод, і вони це відчують. Хтось в Азії ще також не відчуває — це буде трохи пізніше. Найвищою ціна буде для росії. На жаль, пізніше за всіх, але стовідсотково. Бо ціна буде історична», — зазначив він та додав, що пришвидшивши її закінчення можна, надавши Україні більше зброї.

Президент також зазначив, що Крим є невід’ємною частиною України, і що його повертатимуть будь-яким доступним шляхом. Зеленський наголосив, що ЗСУ не завдають ударів по цивільним об’єктам та населенню, зокрема, на тимчасово окупованих територіях України. «Ми знаємо, що робимо, знаємо, де є військові об’єкти, склади на тимчасово окупованих територіях. Там українські військові можуть працювати згідно з планом», — додав він.

Володимир Зеленський також акцентував увагу на важливій темі — безпеці Запорізької АЕС, яку захопили росіяни і на території якої розміщено озброєння. Наразі українська сторона готова забезпечити коридор для прибуття місії ООН і МАГАТЕ на ЗАЕС.

«На станції перебувають наші фахівці. Слава богу, вдалося їх там залишити. Завдяки цьому атомна електростанція працює, на сьогодні викидів там не було. Небезпека — стовідсоткова, тому що ми не контролюємо, що там відбувається», — сказав він та додав, що окупанти щось завозили на територію Запорізької АЕС. Безпечність цього неможливо встановити.

«Тобто все що завгодно може бути: мінування, вибухи чи небезпечне від’єднання від наших мереж і переключення потоку на інший напрямок. Це може призвести до трагедії для всього світу», — зауважив Володимир Зеленський.

За його словами, треба тиснути на росію, ставити окупантам ультиматуми від міжнародної спільноти, аби ті залишили територію атомної станції: «Вивезти техніку, бомби, зброю та людей, які точно не розуміють, що там відбувається, і не мають жодного стосунку до атомної енергетики».

Цього року у саміті взяли участь представники близько 60 іноземних держав і міжнародних організацій. Зокрема, долучилися лідери «Великої сімки», представники Африканського континенту та країн Латинської Америки. Захід відбувався у форматі відеоконференції, а президент Республіки Польща Анджей Дуда особисто приїхав до Києва.

Раніше повідомлялося, що росіяни розмістили на всій території Запорізької атомної електростанції великі обсяги автомобільного палива, що може свідчити про підготовку провокації з організацією пожежі.

Днями Запорізьку АЕС відвідували російські пропагандисти, а за кілька годин після того, як знімальна група поїхала, з боку теплової станції пролунав потужний вибух.

Фото Офісу президента України

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